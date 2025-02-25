"Мы - маленькая команда". Бомбардир Александрии высказался о конкуренции с Динамо и Шахтером

В стартовом матче весенней части чемпионата "Александрия" - "Заря" роль палочки-выручалочки пришлась на игрока "горожан" Александра Филиппова. Уступая в счете 0:1 опытный нападающий в течение двух минут - с 45-й по 47-ю отметился "дублем", который принес победу.

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О перипетиях воскресного поединка, как и о текущих делах "Александрии", он рассказал в интервью корреспонденту UA-Футбол.

- По иронии судьбы, наибольшей результативностью в каждом круге вы отмечаетесь в третьем по счету матче. В первом круге вам удалось сделать хет-трик в поединке с "Шахтером", а во втором дважды забить "Заре". Как прокомментировали бы такое стечение обстоятельств? – первым делом интересуюсь у 32-летнего форварда "горожан".

- И действительно, как вы верно отметили, это стечение обстоятельств. На каждую игру стараюсь настраиваться очень серьезно и отдаваться ей на сто процентов, помогая команде своими действиями. А что касается совпадений, то на это я никогда не обращал и не обращаю внимания. Как я уже говорил, моя главная цель - помогать команде и в каждом матче быть для нее максимально полезным.

- Вспомните, как зарождались оба ваших гола в ворота "Зари"?

- Первый гол пришелся на конец первого тайма, а как раз перед этим мы пропустили. У нас оставалось еще две-три минуты до перерыва, поэтому мы должны были что-то сделать - а именно создать какие-то острые моменты, чтобы нивелировать преимущество "Зари". Поэтому хорошо, что это нам удалось. Мы удачно расположились на чужой половине поля, отобрали мяч, после чего пошел пас на Хуана Беззеру. Он хорошо, как умеет, сместился немного в центр, а я, думая, что он будет набрасывать на дальнюю штангу, побежал почти в ту зону. Но хорошо, что при его ударе был небольшой рикошет и мяч отскочил мне к ноге. Так удалось сравнять счет - и хорошо, что это было сделано еще до перерыва. Во втором тайме нам стало уже намного легче. А насчет второго гола, то скажу так: если мой первый результативный удар был "в раздевалку", то этот был "из раздевалки". Второй мяч стал следствием хороших действий в отборе. Он на 99 процентов является заслугой Дмитрия Мишнева, который хорошо выполнил требования тренерского штаба - быть "на ноге" у соперника и всегда прессинговать его. Мой партнер по команде удачно пошел в отбор, а мне нужно было лишь поддержать его в этой атаке и завершить ее точным ударом. Что и удалось.

- В воскресном поединке в стартовом составе "Александрии" появилось двое новичков - Владимир Шепелев и албанец Теди Цара. Насколько они вписались в игру "Александрии"?

- Что касается наших новичков, то я думаю, что Владимира Шепелева не надо особо представлять, ведь он уже опытный игрок и достаточно известен в Украине. Его определяют хорошее владение мячом и понимание игры. Он умеет удачно открываться и как создавать моменты, так и их завершать. В поединке с "Зарей" Владимир выполнил очень большой объем работы, помогая в защите и среднем звене. Он разгонял атаки и был полезным впереди. Поэтому могу сказать, что Шепелев является боевой единицей для нашей команды. Что касается Теди Цары, то он является новичком в нашем чемпионате, но по его действиям в воскресном матче сразу же бросается в глаза умение обыгрывать "один в один". Албанец смело идет в обыгрыш, умело владеет мячом, может как завершать атаку, так и отдать острую передачу с фланга.

- Еще один новичок - Тео Ндика в этом матче не сыграл. Чем на сборах запомнился этот игрок?

- Это опытный футболист, который поиграл в чемпионатах Бельгии и Швейцарии. Видно, что у него есть класс. Однако сейчас тренерскому штабу сложно выбрать одиннадцать лучших игроков, хотя все видят, что Тео Ндика хорошо работает на тренировках. Поэтому французу нужно лишь ждать своего шанса - и все будет хорошо. Тео Ндика, как и все названные мной ребята, являются для "Александрии" усилением, и я верю, что они нам помогут.

- После матчей, проведенных при плюсовой температуре на турецком Средиземноморье, играть при морозной погоде было, наверное, не слишком комфортно?

- Да, погода давала о себе знать. Ведь еще за неделю до матча с "Зарей" мы тренировались и играли при плюсовой температуре - в 15-17 градусов. А когда приехали в Украину, то было минус 5-10. Понятно, что здесь нет таких хороших условий для тренировок, как в Турции, и это, конечно же, внесло свои коррективы в рабочий процесс. В течение всей недели он был очень смазан, но тренерский состав делал все для того, чтобы как можно лучше нас подготовить. Поэтому мы все хорошо понимали, что будет трудно - это же наши реалии начала весенней части соревнований. Нужно два-три или даже четыре тура перетерпеть специфику игр на замерзших полях, а дальше, уверен, будет лучше.

- По выступлениям "Александрии" в нынешнем сезоне все давно поняли, что команда может рассчитывать на один из комплектов наград. А мысли о том, чтобы нарушить многолетнюю гегемонию "Динамо" и "Шахтера" в подсознании случайно не возникают?

- Понятно, что по сравнению с обоими нашими грандами "Александрия" - маленькая команда. Конечно, есть такие мысли, ведь какой солдат не мечтает стать генералом? Мы хотим, стремимся и делаем для этого шаги. И в дальнейшем будем двигаться только вперед маленькими шагами, а уже в концовке чемпионата будем смотреть, сколько будет у нас очков и какое в итоге место займем. Я знаю, что у нас очень хорошая и сильная команда.

- Немало разговоров этой зимой велось о дальнейшей судьбе Ивана Калюжного. Что он значит для коллектива "Александрии" - как в игре, так и вне ее?

- Иван - ключевой игрок нашей команды, связующее звено между защитой и нападением. Он является тем, кто отдает передачи. Калюжный является, пожалуй, самым влиятельным футболистом в нашем коллективе, который всегда выполняет большой объем работы и выкладывается на сто процентов в каждом матче. Хорошо, что он остался с нами до лета.

- Насколько безопасно в наше военное время в Александрии?

- Александрия - это маленький уютный городок. И хорошо, что в такое непростое время в городе, слава Богу, более-менее спокойно. В нем нет частых и долгих тревог, поэтому будем надеяться, что как можно быстрее наступит мир и воцарится спокойствие во всей стране.

- Где проводите свободное время в Александрии?

- Стараемся выезжать в центр города, чтобы немного отвлечься от футбола. Любим с ребятами посидеть вместе, выпить кофе, поспать и перевести дух. А еще в свободное время можем поиграть на клубной базе в карты или еще в какие-то игры. Или же смотрим футбольные матчи или фильмы.

- Не могу не спросить о бомбардирской гонке. Конкурентом динамовца Владислава Ваната, который на сегодняшний день лидирует с 11 голами и еще нескольких снайперов себя чувствуете?

- Моя главная цель - всячески помогать команде. Я, как нападающий, должен забивать мячи. Для меня самое главное - это командные результаты и чтобы "Александрия" всегда побеждала. А кто будет записывать на свой счет голы - это уже второстепенно.