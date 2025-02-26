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Голкипер Шахтера провел свой юбилейный сухой матч в карьере
На счету Дмитрия Ризныка уже 50 сухих поединков
Фото - ФК Шахтар
В рамках 18-го тура УПЛ "
Теперь на счету кипера 50-й матчей в карьере без пропущенных голов.
26 раз он сохранял свои ворота в неприкосновенности в рядах "Шахтера" и 24 – в составе "Ворсклы". 41 игру Дмитрий отыграл на "ноль" в чемпионатах Украины, 5 – в Кубке Украины и 4 – в еврокубках.
Свой первый сухой матч Ризнык провел 30 октября 2019 года в гостевом поединке "Ворсклы" с "Колосом" в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув таким образом рубежа "50" всего за 5 лет 117 дней.
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