Суркис: Возможно, в еврокубках мы сыграли не лучшие свои матчи, но принесли баллы в копилку Украины

Президент киевского " Динамо " Игорь Суркис оценил нововведения от УЕФА в еврокубках, а также выступление команды в Лиге Европы.

– Как вам нововведения УЕФА в этом сезоне, еврокубковые матчи в январе? Вы видели команду изнутри, как она к этому готовилась?

– Сначала команда готовилась к этим двум еврокубковым встречам, а потом уже к чемпионату. Сборы были разделены. Прежде всего, это новый опыт. Мы были обеспокоены тем, что никогда не играли в таком графике, и мне казалось, что хорошо подготовиться к этим играм всего за две недели невозможно. Но мы подготовились, на матчи добирались самолетом, а не поездом – это сказывается, ребята были готовы морально и физически.

Читайте также Зарплата Х2. Известны некоторые подробности нового контракта Бражко с Динамо

Возможно, мы сыграли не лучшие свои матчи, но принесли баллы в копилку Украины. Но в целом еврокубковый сезон был нами провален, и Шовковский это говорит. Мы должны сделать выводы и в следующем сезоне, если мы попадем в еврокубки, играть там значительно лучше.