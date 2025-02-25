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Суркис: Возможно, в еврокубках мы сыграли не лучшие свои матчи, но принесли баллы в копилку Украины

Премьер-лига
Обновлено

Президент Динамо - о еврокубковых выступлениях команды в нынешнем сезоне

Суркис: Возможно, в еврокубках мы сыграли не лучшие свои матчи, но принесли баллы в копилку Украины

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис оценил нововведения от УЕФА в еврокубках, а также выступление команды в Лиге Европы.

– Как вам нововведения УЕФА в этом сезоне, еврокубковые матчи в январе? Вы видели команду изнутри, как она к этому готовилась?

– Сначала команда готовилась к этим двум еврокубковым встречам, а потом уже к чемпионату. Сборы были разделены. Прежде всего, это новый опыт. Мы были обеспокоены тем, что никогда не играли в таком графике, и мне казалось, что хорошо подготовиться к этим играм всего за две недели невозможно. Но мы подготовились, на матчи добирались самолетом, а не поездом – это сказывается, ребята были готовы морально и физически.

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Возможно, мы сыграли не лучшие свои матчи, но принесли баллы в копилку Украины. Но в целом еврокубковый сезон был нами провален, и Шовковский это говорит. Мы должны сделать выводы и в следующем сезоне, если мы попадем в еврокубки, играть там значительно лучше.

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
25.02.2025 в 22:22
МАЛУВАТО Утім зважаючи на обставини ВІЙНУ та поганий менеджмент ДК, то може і не так провально.
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0
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Комментарии 5
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Spokoyno (Київ)
25.02.2025 в 22:22
МАЛУВАТО Утім зважаючи на обставини ВІЙНУ та поганий менеджмент ДК, то може і не так провально.
Ответить
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.02.2025 в 22:03
да, зая, баллы!)))))))
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0
3
Algrab (Костопiль)
25.02.2025 в 22:32
п н х, пітар...
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0
0
avatar
Американец 2000 (Харьков)
25.02.2025 в 21:48
Интересно он такой и есть или прикидывается ???
sticker
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1
4
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 22:11
А що тобі не так, ка.цап ???
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0
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