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Суркис: Возможно, в еврокубках мы сыграли не лучшие свои матчи, но принесли баллы в копилку Украины
Президент Динамо - о еврокубковых выступлениях команды в нынешнем сезоне
Фото: ФК Динамо
Президент киевского "
– Как вам нововведения УЕФА в этом сезоне, еврокубковые матчи в январе? Вы видели команду изнутри, как она к этому готовилась?
– Сначала команда готовилась к этим двум еврокубковым встречам, а потом уже к чемпионату. Сборы были разделены. Прежде всего, это новый опыт. Мы были обеспокоены тем, что никогда не играли в таком графике, и мне казалось, что хорошо подготовиться к этим играм всего за две недели невозможно. Но мы подготовились, на матчи добирались самолетом, а не поездом – это сказывается, ребята были готовы морально и физически.
Возможно, мы сыграли не лучшие свои матчи, но принесли баллы в копилку Украины. Но в целом еврокубковый сезон был нами провален, и Шовковский это говорит. Мы должны сделать выводы и в следующем сезоне, если мы попадем в еврокубки, играть там значительно лучше.
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