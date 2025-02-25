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"Космические финансовые запросы". Шахтер вряд ли подпишет бразильца из Вест Хэма

Премьер-лига
Обновлено

Запросы именно игрока и агентов

"Космические финансовые запросы". Шахтер вряд ли подпишет бразильца из Вест Хэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил, что трансфер вингера "Вест Хэма" Луиса Гильерме в "Шахтер" маловероятен.

"Прилетающая ко мне информация подрывает мою веру в то, что Луис Гильерме приедет в Украину. Я не знаю, какая там ситуация в переговорах с "Вест Хэмом", но я не верю, что "Шахтер" пойдет на финансовые требования футболиста и его агентов. То, что я слышал – там просто космический уровень.

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Я думаю, что менеджмент "Шахтера" – очень грамотный с финансовой точки зрения. Я думаю, что Сергей Палкин не позволит создать прецедент, когда у одного футболиста зарплата будет существенно выше, чем у тех, кто в команде уже давно, кто создает костяк этой команды, кто творит игру и результаты этой команды. Если информация о требованиях футболиста, которая до меня долетала, правдива.

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Конечно, все может произойти. Аппетиты игрока могут стать меньше, но я лично не склонен верить, что этот трансфер состоится. Как минимум зимой", – сказал Вацко.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
25.02.2025 в 21:14
Простокваша провокатор і супер@поц
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Комментарии 2
kukarekin (Одесса)
25.02.2025 в 21:14
Простокваша провокатор і супер@поц
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avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 22:13
Зато я не ка.цап та не топлю за ху.йло, як ви ждуни...
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