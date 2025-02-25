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"Космические финансовые запросы". Шахтер вряд ли подпишет бразильца из Вест Хэма
Запросы именно игрока и агентов
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил, что трансфер вингера "Вест Хэма" Луиса Гильерме в "
"Прилетающая ко мне информация подрывает мою веру в то, что Луис Гильерме приедет в Украину. Я не знаю, какая там ситуация в переговорах с "Вест Хэмом", но я не верю, что "Шахтер" пойдет на финансовые требования футболиста и его агентов. То, что я слышал – там просто космический уровень.
Я думаю, что менеджмент "Шахтера" – очень грамотный с финансовой точки зрения. Я думаю, что Сергей Палкин не позволит создать прецедент, когда у одного футболиста зарплата будет существенно выше, чем у тех, кто в команде уже давно, кто создает костяк этой команды, кто творит игру и результаты этой команды. Если информация о требованиях футболиста, которая до меня долетала, правдива.
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Конечно, все может произойти. Аппетиты игрока могут стать меньше, но я лично не склонен верить, что этот трансфер состоится. Как минимум зимой", – сказал Вацко.
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