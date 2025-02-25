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Суркис: Надеюсь, война закончится, и тогда можно будет говорить о качественных трансферах
Президент ждет, что в следующем сезоне команда будет выглядеть лучше
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "
"Мы увидим выводы, когда будем играть с командами этого уровня. Когда мы будем играть с "Шахтером", "Кривбассом". С "Александрией" уже сыграли дважды. Мы должны прогрессировать, потому что в еврокубках мы выступили очень плохо. Сделаем выводы и будем шаг за шагом двигаться вперед.
Война, надеюсь, закончится, и тогда можно будет говорить о качественных трансферах, которые явно усилят команду. Надеюсь, что мы будем выглядеть лучше в следующем сезоне", - сказал Суркис.
Напомним, что "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Александрию" на 5 баллов, и "Шахтер" - на 10.
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