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Суркис: Надеюсь, война закончится, и тогда можно будет говорить о качественных трансферах

Премьер-лига

Президент ждет, что в следующем сезоне команда будет выглядеть лучше

Суркис: Надеюсь, война закончится, и тогда можно будет говорить о качественных трансферах

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос о выводах по итогам осенней части сезона.

"Мы увидим выводы, когда будем играть с командами этого уровня. Когда мы будем играть с "Шахтером", "Кривбассом". С "Александрией" уже сыграли дважды. Мы должны прогрессировать, потому что в еврокубках мы выступили очень плохо. Сделаем выводы и будем шаг за шагом двигаться вперед.

Война, надеюсь, закончится, и тогда можно будет говорить о качественных трансферах, которые явно усилят команду. Надеюсь, что мы будем выглядеть лучше в следующем сезоне", - сказал Суркис.

Напомним, что "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Александрию" на 5 баллов, и "Шахтер" - на 10.

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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