Суркис: Надеюсь, война закончится, и тогда можно будет говорить о качественных трансферах

Президент " Динамо " Игорь Суркис ответил на вопрос о выводах по итогам осенней части сезона.

"Мы увидим выводы, когда будем играть с командами этого уровня. Когда мы будем играть с "Шахтером", "Кривбассом". С "Александрией" уже сыграли дважды. Мы должны прогрессировать, потому что в еврокубках мы выступили очень плохо. Сделаем выводы и будем шаг за шагом двигаться вперед.

Война, надеюсь, закончится, и тогда можно будет говорить о качественных трансферах, которые явно усилят команду. Надеюсь, что мы будем выглядеть лучше в следующем сезоне", - сказал Суркис.