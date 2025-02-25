Балакин рассудит Шахтер и Александрию и другие судейские назначения на 19-й тур УПЛ

Коля Балакин, посмотри свой электронный кошелёк. Я туда скинул тыщу баксов. Поставишь в ворота донецких вонючек два пенальти и сделаешь одно удаление у них. Чтобы я не волновался про победу Ротаня! Давай сынок, работай! Не подведи меня!