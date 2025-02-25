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Балакин рассудит Шахтер и Александрию и другие судейские назначения на 19-й тур УПЛ
Судейские назначения на 19-й тур УПЛ
Фото: СК Днепр-1
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 18-го тура
18-й тур
28 февраля (четверг)
"Оболонь" — "Полесье". 13:00. Киев, "Оболонь-Арена". Арбитр — Роман Блавацкий (Львов). Арбитр VAR — Александр Афанасьев (Харьков).
"Ворскла" — "Динамо". 15:30. Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского. Арбитр — Алексей Деревинский (Хмельницкий). Арбитр VAR — Виктор Копиевский (Кропивницкий).
"Карпаты" — ЛНЗ. 18:00. Житомир, "Центральный стадион". Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR — Дмитрий Кубряк (Одесса).
1 марта (суббота)
"Ингулец" — "Кривбасс". 13:00. Кривой Рог, "Горняк". Арбитр — Сергей Задиран (Киевская область). Арбитр VAR — Владимир Новохатний (Черкассы).
"Черноморец" — "Левый Берег". 15:30. Одесса, "Черноморец". Арбитр — Александр Шандор (Львов). Арбитр VAR — Денис Резников (Каменское).
"Шахтер" — "Александрия". 18:00. Львов, "Арена Львов". Арбитр — Николай Балакин (Киевская область). Арбитр VAR — Денис Шурман (Киевская область).
2 марта (воскресенье)
"Заря" — "Рух". 15:30. Киев, "Динамо" им. В. Лобановского. Арбитр — Дмитрий Панчишин (Харьков). Арбитр VAR — Клим Заброда (Киев).
"Верес" — "Колос". 18:00. Ровно, "Авангард". Арбитр — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск). Арбитр VAR — Михаил Райда (Закарпатская область).
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