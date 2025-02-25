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Балакин рассудит Шахтер и Александрию и другие судейские назначения на 19-й тур УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Судейские назначения на 19-й тур УПЛ

Балакин рассудит Шахтер и Александрию и другие судейские назначения на 19-й тур УПЛ

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 18-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

18-й тур

28 февраля (четверг)

"Оболонь" — "Полесье". 13:00. Киев, "Оболонь-Арена". Арбитр — Роман Блавацкий (Львов). Арбитр VAR — Александр Афанасьев (Харьков).

"Ворскла" — "Динамо". 15:30. Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского. Арбитр — Алексей Деревинский (Хмельницкий). Арбитр VAR — Виктор Копиевский (Кропивницкий).

"Карпаты" — ЛНЗ. 18:00. Житомир, "Центральный стадион". Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR — Дмитрий Кубряк (Одесса).

1 марта (суббота)

"Ингулец" — "Кривбасс". 13:00. Кривой Рог, "Горняк". Арбитр — Сергей Задиран (Киевская область). Арбитр VAR — Владимир Новохатний (Черкассы).

"Черноморец" — "Левый Берег". 15:30. Одесса, "Черноморец". Арбитр — Александр Шандор (Львов). Арбитр VAR — Денис Резников (Каменское).

"Шахтер" — "Александрия". 18:00. Львов, "Арена Львов". Арбитр — Николай Балакин (Киевская область). Арбитр VAR — Денис Шурман (Киевская область).

2 марта (воскресенье)

"Заря" — "Рух". 15:30. Киев, "Динамо" им. В. Лобановского. Арбитр — Дмитрий Панчишин (Харьков). Арбитр VAR — Клим Заброда (Киев).

"Верес" — "Колос". 18:00. Ровно, "Авангард". Арбитр — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск). Арбитр VAR — Михаил Райда (Закарпатская область).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
25.02.2025 в 23:42
Коля Балакин, посмотри свой электронный кошелёк. Я туда скинул тыщу баксов. Поставишь в ворота донецких вонючек два пенальти и сделаешь одно удаление у них. Чтобы я не волновался про победу Ротаня! Давай сынок, работай! Не подведи меня!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
25.02.2025 в 23:42
Коля Балакин, посмотри свой электронный кошелёк. Я туда скинул тыщу баксов. Поставишь в ворота донецких вонючек два пенальти и сделаешь одно удаление у них. Чтобы я не волновался про победу Ротаня! Давай сынок, работай! Не подведи меня!
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