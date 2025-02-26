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Новичок Полесья: Сначала УПЛ не казалась такой сильной, но сыграв – имею другие впечатления

Премьер-лига
Обновлено

Факундо Батиста дебютировал в УПЛ победным голом

Новичок Полесья: Сначала УПЛ не казалась такой сильной, но сыграв – имею другие впечатления

polissyafc.com

Новина українською

Новичок "Полесья" Факундо Батиста подвел итог матча 19-го тура с "Ингульцом" (1:0), в котором он не только дебютировал в житомирской команде, но и забил единственный гол.

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– Поздравляем с забитым голом. Я думаю, о таком дебюте мечтает каждый футболист.

– Да, я очень счастлив, очень рад, очень взволнован. Это дебютный гол за команду. Испытываю целый спектр эмоций. Но прежде я очень счастлив, потому что команда выиграла, а это самое главное, а уже потом радуюсь за свой гол.

- Поделись впечатлениями, как тебе украинский футбол изнутри?

– Очень хороший уровень, очень сильный. Сначала, УПЛ не казалась такой сильной. Но сыграв – имею другие впечатления. Нужно быть очень сконцентрированным и спокойным, понемногу я приспосабливаюсь.

– Некомфортно низкая очевидная для тебя температура, как тебе в этом плане игралось?

– Я впервые играю при очень низких температурах, но тренировки на базе помогли мне постепенно адаптироваться к климату. Думаю, что с каждым матчем буду чувствовать себя лучше.

- То есть в следующем матче будет еще один гол, может ли дубль?

– Самое главное для меня, чтобы выиграла команда. А потом уже забить гол или два.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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