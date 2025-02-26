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Дебютант Оболони: До стартового свистка прокручивал в голове все возможные моменты игры
Не пропустил в первом же поединке
Фото: ФК Оболонь
Голкипер "пивоваров" Денис Марченко – о матче с "Ворсклой" в рамках 18-го тура чемпионата Украины и свой дебют в УПЛ.
“Не особенно я и волновался. До стартового свистка прокручивал в голове все возможные моменты игры, которые могут произойти на поле. А во время поединка времени переживать и не было.
В первом тайме полтавчане чаще били по моим воротам, и нужно было держать себя в тонусе во втором тайме. Где-то ногами нужно было лучше играть, но в некоторых моментах мне повезло. В одном из эпизодов я хотел сыграть на выходе, но мяч выбил Валерий Дубко. Вышло, как вышло. Все позже посмотрим и проанализируем. Главное, что мы победили”.
“Знаю, как Суханов умеет бить пенальти. На сборах в Турции я ни разу не отражал у него удары с отметки. Пушка у Суханова приличная.
Все что, говорят опытные ребята, я все слушаю. Это же касается и тренера вратарей Артема Кичака. Все они – поигравшие голкиперы, многое видели. Они мне помогают и всегда поддерживают – спасибо им всем за это”, – заявил футболист.
В дебютной встрече Денис совершил 7 сейвов.
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