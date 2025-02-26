Дебютант Оболони: До стартового свистка прокручивал в голове все возможные моменты игры

Голкипер "пивоваров" Денис Марченко – о матче с "Ворсклой" в рамках 18-го тура чемпионата Украины и свой дебют в УПЛ.

“Не особенно я и волновался. До стартового свистка прокручивал в голове все возможные моменты игры, которые могут произойти на поле. А во время поединка времени переживать и не было.

В первом тайме полтавчане чаще били по моим воротам, и нужно было держать себя в тонусе во втором тайме. Где-то ногами нужно было лучше играть, но в некоторых моментах мне повезло. В одном из эпизодов я хотел сыграть на выходе, но мяч выбил Валерий Дубко. Вышло, как вышло. Все позже посмотрим и проанализируем. Главное, что мы победили”.