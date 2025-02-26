"Всем нашим болельщикам нужно успокоиться": Михайленко - о переезде Бущана в Саудовскую Аравию

Воспитанник "Динамо" Николай Михайленко забил свой первый гол в УПЛ в составе киевского клуба.

"Первый матч – всегда дополнительные переживания. У нас было достаточно моментов, чтобы забивать голы. Долгое время мы не могли забить, но во втором тайме все изменилось. Мороз не мешал. А вот о качестве газона хочется сказать отдельно – поле было очень хорошего качества.

Я с детства в системе "Динамо" и всегда хотел забить гол в футболке родного клуба. Самое главное, что мы победили, и я помог команде”.