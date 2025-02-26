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"Всем нашим болельщикам нужно успокоиться": Михайленко - о переезде Бущана в Саудовскую Аравию

Премьер-лига

Оценил качества Нещерета

"Всем нашим болельщикам нужно успокоиться": Михайленко - о переезде Бущана в Саудовскую Аравию

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

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Воспитанник "Динамо" Николай Михайленко забил свой первый гол в УПЛ в составе киевского клуба.

"Первый матч – всегда дополнительные переживания. У нас было достаточно моментов, чтобы забивать голы. Долгое время мы не могли забить, но во втором тайме все изменилось. Мороз не мешал. А вот о качестве газона хочется сказать отдельно – поле было очень хорошего качества.

Я с детства в системе "Динамо" и всегда хотел забить гол в футболке родного клуба. Самое главное, что мы победили, и я помог команде”.

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“Гол Ваната – это украшение матча. Влад продемонстрировал мастерство. То, как он обыграл соперника на скорости, как он пробил, все это заслуживает уважения. Все уверены в каждом из партнеров. Нещерет имеет все, чтобы стать хорошим вратарем. Думаю, что он будет прогрессировать. Всем нашим болельщикам нужно успокоиться.

Нам приятно играть с такими командами, которые не закрываются, пытаются играть в открытый футбол. Для болельщиков это тоже интересно”, – заявил футболист.

В этом сезоне Николай отыграл в составе команды 19 матчей.

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Динамо (Киев) Николай Михайленко
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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