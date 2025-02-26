Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харатин: Многие спрашивают, матч против Колоса для меня самый принципиальный
Хавбек подчеркнул, что для него важен каждый матч
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин поделился впечатлениями от адаптации в команде и своим настроем на сезон.
- С "Вересом" вы прошли сборы, но для вас это новая команда. Удивило ли вас что-то в народном клубе?
- К команде я адаптировался очень быстро и нашел быстро общий язык с игроками и тренерским штабом. На сборах мы много общались. Приняли меня очень хорошо.
- Как думаете, за какое место поборется "Верес" в УПЛ в этом сезоне?
- Прогнозировать - это не мое. Надо оставаться спокойным, на ногах, а не летать где-то в облаках. Хочется каждый матч демонстрировать качественную игру и побеждать, а там - как Бог даст. В конце сезона увидим, какое место займем.
- Следующий матч "Верес" проведет против вашей бывшей команды - "Колоса". Это для вас принципиальное противостояние?
- Меня многие об этом спрашивают (смеется, - прим.). Скажу так: для меня каждая следующая игра - принципиальная. Исходя из этой логики, матч против "Колоса" на сегодня для меня самый принципиальный. После "Колоса" самой принципиальной будет игра с "Левым берегом" и т.д. Поэтому я спокойно готовлюсь к поединку, - сказал Харатин.
Популярное сейчас
- "Ты что, идиот?!": бывшая Герреро рассказала о скандальных фотографиях форварда в форме Динамо
- Тарьей Бё: Оставлю призовые, потому что нужно на что-то жить летом
- Женская сборная Украины выиграла матч против Хорватии в Лиге Наций
- Шахтер на пороге Лиги конференций: будет ли третий по рангу евротурнир - провалом для горняков
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Украина начнет новый сезон ниже России. УЕФА снова насчитал РФ баллы в Таблице коэффициентов