  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Харатин: Многие спрашивают, матч против Колоса для меня самый принципиальный
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харатин: Многие спрашивают, матч против Колоса для меня самый принципиальный

Премьер-лига

Хавбек подчеркнул, что для него важен каждый матч

Харатин: Многие спрашивают, матч против Колоса для меня самый принципиальный

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин поделился впечатлениями от адаптации в команде и своим настроем на сезон.

- С "Вересом" вы прошли сборы, но для вас это новая команда. Удивило ли вас что-то в народном клубе?

- К команде я адаптировался очень быстро и нашел быстро общий язык с игроками и тренерским штабом. На сборах мы много общались. Приняли меня очень хорошо.

Читайте также"Достаточно строгий и требовательный тренер". Хавбек Вереса высказался о Шандруке

- Как думаете, за какое место поборется "Верес" в УПЛ в этом сезоне?

- Прогнозировать - это не мое. Надо оставаться спокойным, на ногах, а не летать где-то в облаках. Хочется каждый матч демонстрировать качественную игру и побеждать, а там - как Бог даст. В конце сезона увидим, какое место займем.

Читайте такжеХаратин назвал причины ухода из Колоса

- Следующий матч "Верес" проведет против вашей бывшей команды - "Колоса". Это для вас принципиальное противостояние?

- Меня многие об этом спрашивают (смеется, - прим.). Скажу так: для меня каждая следующая игра - принципиальная. Исходя из этой логики, матч против "Колоса" на сегодня для меня самый принципиальный. После "Колоса" самой принципиальной будет игра с "Левым берегом" и т.д. Поэтому я спокойно готовлюсь к поединку, - сказал Харатин.

Читайте такжеХаратин: Говорят, что после победы над Кривбассом игроки Вереса получат премии
По теме
yellow-arrow
"Всем нашим болельщикам нужно успокоиться": Михайленко - о переезде Бущана в Саудовскую Аравию
yellow-arrow
Дебютант Оболони: До стартового свистка прокручивал в голове все возможные моменты игры
yellow-arrow
Новичок Полесья: Сначала УПЛ не казалась такой сильной, но сыграв – имею другие впечатления
Игорь Харатин Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости