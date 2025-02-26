Харатин: Многие спрашивают, матч против Колоса для меня самый принципиальный

Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин поделился впечатлениями от адаптации в команде и своим настроем на сезон.

- С "Вересом" вы прошли сборы, но для вас это новая команда. Удивило ли вас что-то в народном клубе?

- К команде я адаптировался очень быстро и нашел быстро общий язык с игроками и тренерским штабом. На сборах мы много общались. Приняли меня очень хорошо.

- Как думаете, за какое место поборется "Верес" в УПЛ в этом сезоне?

- Прогнозировать - это не мое. Надо оставаться спокойным, на ногах, а не летать где-то в облаках. Хочется каждый матч демонстрировать качественную игру и побеждать, а там - как Бог даст. В конце сезона увидим, какое место займем.

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- Следующий матч "Верес" проведет против вашей бывшей команды - "Колоса". Это для вас принципиальное противостояние?

- Меня многие об этом спрашивают (смеется, - прим.). Скажу так: для меня каждая следующая игра - принципиальная. Исходя из этой логики, матч против "Колоса" на сегодня для меня самый принципиальный. После "Колоса" самой принципиальной будет игра с "Левым берегом" и т.д. Поэтому я спокойно готовлюсь к поединку, - сказал Харатин.