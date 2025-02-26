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Из разных клубов. Определены лучшие игрок и тренер 18-го тура УПЛ

Премьер-лига

Награда за дубль и разгром

Из разных клубов. Определены лучшие игрок и тренер 18-го тура УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 18-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером признали Олега Шандрука, который во главе "Вереса" разгромил "Кривбасс" (3:0). В топ-3 наставников 18-го тура также вошли Александр Шовковский ("Динамо") и Александр Бабич ("Черноморец").

Лучшим игроком тура назвали форварда "Александрии" Александра Филиппова - автора двух голов в ворота "Зари" (2:1). В топ-5 футболистов также вошли Владислав Ванат ("Динамо"), Марьян Швед ("Шахтер"), Денис Марченко ("Оболонь") и Мухаррем Яшари (ЛНЗ).

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Из разных клубов. Определены лучшие игрок и тренер 18-го тура УПЛ - изображение 1

В общем эксперты упоминали 27 футболистов и 6 тренеров на звание героев 18-го тура, а также 63 кандидата в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавилен также условный резерв символической сборной тура: Андрей Кожухарь ("Верес"), Максим Механив ("Левый Берег"), Иван Путря (ЛНЗ), Семен Вовченко ("Верес"), Роман Гончаренко ("Верес"), Денис Попов ("Динамо"), Роман Вантух ("Заря"), Сергей Суханов ("Оболонь"), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Борис Крушинский ("Полесье"), Александр Назаренко ("Полесье"), Владислав Шарай ("Верес"), Кирилл Попов ("Черноморец").

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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