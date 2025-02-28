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Черноморец - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Черноморец - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

В первый день весны в Одессе местный "Черноморец" будет принимать "Левый Берег". В случае победы одесситы смогут обойти своего конкурента в таблице.

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В прошлом туре "Черноморец" на выезде победил "Колос", а "Левый Берег" минимально уступил "Шахтеру". Смогут ли киевляне набрать очки в матче против прямого конкурента за сохранение прописки в элитном дивизионе?

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Поединок 19-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Черноморец" - "Левый Берег" состоится в субботу, 1 марта 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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