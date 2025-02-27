Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.02.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
Непростое испытание ожидает полтавчан, ведь они сыграют против лидера. Смогут ли подопечные Максимова навязать борьбу фавориту? Обращаем внимание, что матч по согласию сторон сыграют в Киеве, а не в Полтаве.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
"Динамо" в прошлом туре без особых проблем разобралось с "Карпатами“ (2:0), а "Ворскла“ на выезде уступила "Оболони“ (0:1).
Поединок 19-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Динамо" состоится в пятницу, 28-го февраля 2025-го года, в 15:30.
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Малиновский отметился первым результативным действием в 2025 году. Но есть нюанс
- Сделали первый шаг на пути к финалу Кубка Испании. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча
- Лунин – лучший игрок матча против Реал Сосьедада по версии SofaScore
- Динамо и Александрия доказали свой статус-кво, Оболонь выбралась из зоны вылета. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Бенфика в ½ кубка страны встретится с командой, которая борется за выживание в 4-м дивизионе