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Ворскла - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.02.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо

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Непростое испытание ожидает полтавчан, ведь они сыграют против лидера. Смогут ли подопечные Максимова навязать борьбу фавориту? Обращаем внимание, что матч по согласию сторон сыграют в Киеве, а не в Полтаве.

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"Динамо" в прошлом туре без особых проблем разобралось с "Карпатами“ (2:0), а "Ворскла“ на выезде уступила "Оболони“ (0:1).

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Поединок 19-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Динамо" состоится в пятницу, 28-го февраля 2025-го года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Ворскла - Динамо
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Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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