Ворскла - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Непростое испытание ожидает полтавчан, ведь они сыграют против лидера. Смогут ли подопечные Максимова навязать борьбу фавориту? Обращаем внимание, что матч по согласию сторон сыграют в Киеве, а не в Полтаве.

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"Динамо" в прошлом туре без особых проблем разобралось с "Карпатами“ (2:0), а "Ворскла“ на выезде уступила "Оболони“ (0:1).

Поединок 19-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Динамо" состоится в пятницу, 28-го февраля 2025-го года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Ворскла - Динамо Смотреть трансляцию

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