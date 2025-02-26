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Экс-форвард Днепра-1 продолжит карьеру в Румынии
Украинец нашел себе новый клуб
Фото: СК Дніпро-1
Бывший нападающий "Днепра-1" Даниэль Кивинда продолжит карьеру в румынской Суперлиге. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, украинский форвард заключил соглашение с местным клубом "Фарул". Детали контракта неизвестны.
Напомним, после исчезновения "Днепра-1" Кивинда перебрался в венгерский "Фехервар", но покинул клуб спустя полгода, не сыграв ни одного официального матча.
Ранее мы писали о том, что Кивинда неудачно прошел просмотр в "Черноморце". Футболист приехал в команду не в лучшем физическом состоянии, а после второй тренировки еще и получил травму.
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