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Все игроки Руха вернулись в общую группу после болезни, - Пономарев
Львовская команда готовится к выездному матчу против "Зари"
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу с "Зарей", и как новички привыкают к тренировочному процессу.
"К счастью, все игроки после болезни вернулись в общую группу. Конечно, им еще нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции. Но главное, что ребята снова в строю и можно проводить полноценные тренировки и планировать стратегию.
"Заря" это очень квалифицированная команда с качественными футболистами. Зимой луганчане усилились на трансферном рынке. Этот клуб постоянно ставит перед собой цель попасть в еврокубковую зону, поэтому мы ожидаем непростой матч. "Заря" всегда была очень конкурентоспособной и в первом официальном матче с "Александрией" они это доказали.
Наши новички имеют разную степень готовности по состоянию на сегодня. Им нужно время, чтобы адаптироваться к тренировочному процессу и требованиям тренерского штаба. Конечно, хочется, чтобы эти футболисты заиграли как можно быстрее, но при выборе основного состава прежде всего мы будем отталкиваться от того, кто сейчас лучше готов к следующей игре", - приводит слова Пономарева официальный сайт клуба.
Матч 19-го тура УПЛ "Заря" - "Рух" состоится в воскресенье, 2 марта и начнется в 15:30.
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