Кирилл Попов: Рад, что мой дебютный гол в УПЛ случился именно за Черноморец

Нападающий "Черноморца" Кирилл Попов прокомментировал дебютный гол в УПЛ в матче против "Колоса" (2:1) в 18-м туре.

- Кирилл, ты шел к дебютному голу в УПЛ достаточный период времени - еще когда играл за юношеский состав "Динамо", первые клубные команды "Колоса", "Миная" и "Черноморца". После игры в Ковалевке выдохнул с облегчением?

- Давно хотелось забить, но я знал, что это произойдет именно тогда, когда будет очень нужно. Я очень доволен, что помог "Черноморцу" выиграть этот матч.

- Забивать своему бывшему клубу - двоякое ощущение?

- Такие ситуации случаются в футболе. Рад, что мой дебютный гол в УПЛ случился именно за "Черноморец".

- "Черноморец" имел достаточно времени на подготовку к игре. С каким настроением ехали в Ковалевку?

- Хорошо прошли сборы, имели очень большие нагрузки. Отработали все, что планировал тренерский штаб. Ехали на матч исключительно за победой. Очень рады, что игра сложилась в нашу пользу.

- "Колос" как-то изменился по сравнению с матчем первого круга в Одессе?

- Я не сказал бы, что изменения были существенные. Разве что защитное звено несколько иное было.

- Быстрая реакция на пропущенный гол стала решающим фактором для "Черноморца"?

- Быстрый пропущенный гол нас взбодрил. Ты понимаешь, что терять нечего и нужно отыгрываться.

- Как в команде поддержали дебютанта УПЛ Кратова после привоза?

- Понятно, что тяжело переключаться после таких ошибок. Вся команда поддержала Магомеда и он "отмазался" за ту ошибку.

- Со стороны выглядело, что вы с Кратовым отрабатывали подобный розыгрыш и ждали подарка от соперника.

- Я увидел большой разрыв между линиями у "Колоса", перекинулись взглядами с Магомедом, который отдал идеальную передачу. Могу сказать, что мы наигрывали контратаки, быстрые переходы. И это сработало.

- "Черноморец" имел претензии к арбитрам?

- Судейство было нормальным. Второй гол Скибы отменили по делу. Этот матч отсудили достаточно неплохо, - сказал Попов.