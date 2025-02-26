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Украинский комментатор: Господин Бурбас попал в ровно 0% правды
Виталий Волочай - о зарплатах комментаторов
Спортивный комментатор Виталий Волочай прокомментировал информацию журналиста Игоря Бурбаса относительно зарплат комментаторов на украинских футбольных ТВ-каналах.
"Так как я работаю и на MEGOGO, и на Setanta, и на УПЛ ТВ, то могу точно сказать, что господин Бурбас попал в ровно 0% правды", - написал Волочай в своем Telegram-канале.
Ранее Бурбас заявил, что комментатор на MEGOGO зарабатывает 1 тысячу гривен за матч, на Setanta — 2 тысячи, а на УПЛ ТВ - 5 тысяч.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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