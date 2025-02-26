Украинский комментатор: Господин Бурбас попал в ровно 0% правды

Спортивный комментатор Виталий Волочай прокомментировал информацию журналиста Игоря Бурбаса относительно зарплат комментаторов на украинских футбольных ТВ-каналах.

"Так как я работаю и на MEGOGO, и на Setanta, и на УПЛ ТВ, то могу точно сказать, что господин Бурбас попал в ровно 0% правды", - написал Волочай в своем Telegram-канале.