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Журналист назвал причины отказа Динамо от подписания вингера Сантоса
фото из свободных источников
Известный журналист Михаил Спиваковский рассказал, почему киевское "Динамо" решило отказаться от идеи трансфера 20-летнего вингера бразильского "Сантоса" Мигелито.
"С мячом - топ-игрок, очень обученный, умеет креативно действовать в сжатом пространстве, отличная техника. Очень неплохое качество завершения - у него в 2024 году 0,52 мяча за 90 минут с позиции условной 10-ки или правого вингера. Проблема Мигелито, как и всех молодых латиноамериканских футболистов - его игра без мяча и игра в отборе.
Именно это смутило скаутов и тренерский штаб "Динамо". Они посмотрели и сделали вывод, что он им не поможет. С таким профайлом в УПЛ, я не знаю, какие должны быть десять других игроков на поле, включая вратаря, чтобы ты имел роскошь держать на поле одного такого Мигелито", - сказал Спиваковский в эфире Youtube-канала "ТаТоТаке".
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