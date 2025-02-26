Игорь Наконечный: Удивили победы Вереса и Оболони

Стартовый тур весенней части нынешнего чемпионата растянулся на четыре дня - с прошлой пятницы по понедельник. В восьми матчах, сыгранных в нем, было немало интересного. Своими впечатлениями о 18-м туре с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший игрок, а затем и главный тренер одесского "Черноморца" Игорь Наконечный.

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- Насколько закономерным является итог матча в Коваливке, где "Колос" вынужден был капитулировать в соперничестве с "Черноморцем" - 1:2?

- Считаю, что все по делу. В самом начале матча команды обменялись голами, а затем на поле шла интересная борьба. Во втором тайме "Колос" имел несколько возможностей для того, чтобы выйти вперед, однако использовать их не удалось. И как часто случается в футболе: не забиваешь ты - забьют тебе. Это "Черноморец" и сделал. После отличного разрезного паса Кратова на ударной позиции оказался Попов, который умело пробил по цели. Учитывая, что этот мяч был забит за несколько минут до финального свистка, "Черноморцу" удалось довести матч до победы. Она для "моряков" является очень важной - прежде всего, в психологическом плане.

- Перенос домашнего матча "Кривбасса" из Кривого Рога в Ровно, похоже, сыграл с командой Юрия Вернидуба злую шутку. Могли ли вы представить, что "Верес" одержит победу с крупным счетом 3:0?

- Честно говоря, этому результату был сильно удивлен. Как я понимаю, перенос поединка в Ровно произошел в результате погодных условий и замерзшего поля в Кривом Роге. В этой игре "Кривбасс" почему-то выглядел очень слабо, поэтому результат 0:3 стал для меня полной неожиданностью. Видимо, после того, как вратарь Маханьков допустил грубую ошибку и "Верес" повел 1:0, криворожская команда попала в "штопор" и сломалась психологически. А после второго гола это состояние только усилилось - и можно сказать, что игра была сделана. Отсюда и результат.

- Похожая ситуация со своим полем возникла и у "Ингульца", который свой домашний поединок против "Полесья" проводил на стадионе соперника в Житомире. Условные "гости" победили 1:0, сумев забить лишь более чем через час игрового времени...

- Прежде всего следует отметить, что уровень мастерства у "Полесья" выше, чем у "Ингульца". У Житомира более организованная команда, чего не скажешь о сопернике. "Ингулец" имеет футболистов другого уровня, поэтому с набором очков у них сложно. И все же могу сказать, что подопечные Василия Кобина настроились на эту игру и дали бой "Полесью". Другое дело, что житомирцы забить сумели, а "Ингулец" не смог.

- Победа гостей, но не номинальных, а реальных была зафиксирована в поединке "Рух" - ЛНЗ. Что думаете по этому поводу?

- Насколько я понимаю, новый главный тренер черкасской команды Роман Григорчук наладил организацию игры. И хотя по своему составу "Рух" не слабее ЛНЗ, в этом матче он не мог использовать всех игроков. Мы знаем, что перед стартом весеннего отрезка чемпионата многие футболисты львовской команды заболели, да и переход в "Карпаты" сразу четырех ведущих игроков - Сыча, Федора, Квасницы и Краснопира тоже не могли не сказаться на качестве игры. Хотя нельзя сказать, что в поединке с черкащанами "Рух" выглядел слишком слабо. Нет. У хозяев даже были возможности для взятия ворот, однако реализовать их не получилось. В определенной степени ЛНЗ помог быстрый гол, забитый уже на 3-й минуте Танковским.

- В воскресенье в столице состоялось сразу два матча, в которых киевские команды одержали победы: "Оболонь" выиграла у "Ворсклы" - 1:0, а "Динамо" у "Карпат" - 2:0. Какой-то из этих результатов вас удивил?

- Да. Победа "Оболони" меня удивила, потому что на данный период "Ворскла" выглядела лучше. Но перипетии борьбы в этом матче даже привели к недовольству со стороны наставника полтавской команды, за что арбитр показал ему красную карточку. Киевская команда благодаря этой победе покинула зону переходных игр, что свидетельствует о том, что у "пивоваров" есть еще порох в пороховницах. Что касается матча "Динамо" - "Карпаты", то киевский клуб по индивидуальному мастерству исполнителей выглядел в нем интереснее львовского. О чем свидетельствуют и забитые мячи. Особенно мне понравился гол Ваната, который пошел в обводку достаточно мастерски и эффектно поразил цель.

- "Александрия" продолжает находиться в призовой тройке. Ее домашний матч с "Зарей" завершился волевой победой, однако насчет судейства не обошлось без нареканий.

- Александрийская команда сейчас находится на том месте, на котором и должна находиться. "Горожане" сейчас идут вторыми, дыша в спину динамовцам - и в своем стремлении к серьезным достижениям им следует отдать должное. "Александрия" в родных стенах всегда довольно прилично выглядит, а в этом чемпионате эта команда вообще на ходу. Поединок с "Зарей" был не первым, в котором александрийцами добыта волевая победа. Вспоминается, как в начале сезона им удалось подобным образом выиграть у "Шахтера" - 4:3, где тремя голами отметился Филиппов. В воскресенье он снова напомнил о себе, забив в ворота "Зари" два мяча, переведя игру с 0:1 на 2:1. А то, что были нарекания на судейство лишь лишний раз подтверждает тот факт, что в весенней части сезона напряжение в борьбе за каждое очко приобретает особую остроту и эмоциональность.

- В заключительном поединке тура "Шахтер" сумел преодолеть сопротивление "Левого берега", одержав минимальную победу. Что отметили бы в этой игре?

- Прежде всего, отметил бы тот факт, что сначала в этом поединке "Левый берег" выглядел скромно, однако впоследствии у пристоличной команды стали появляться моменты. Я даже не ожидал, что она будет действовать так смело. Следует отдать подопечным Виталия Первака должное за то, что они сопротивлялись чемпиону больше часа и в дебютном для себя сезоне в Премьер-лиге понемногу набирают очки. Но "Шахтер" есть "Шахтер". Донетчане за счет мастерства все же сумели дожать "Левый берег" и победить.