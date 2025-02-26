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Источник: Бразильский вингер Карпат вернется на родину
Минус один легионер в УПЛ
instagram.com/karpaty.lviv
Вингер "Карпат" Стенио Занетти Толедо проведет 2025 год в родной Бразилии. Об этом пишет ТаТоТаке.
По информации источника, "львы" договорились о годичной аренде 21-летнего футболиста из "Америка Минейро". Именно из этого клуба в "Верес" перешел на правах аренды Луан.
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На данный момент "Америка Минейро" борется за выход в бразильскую Серию А.
В составе "Карпат" Стенио выступает с лета 2024 года. Во львовский клуб бразилец перешел из "Крузейро".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 16:06
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