Источник: Бразильский вингер Карпат вернется на родину

Вингер "Карпат" Стенио Занетти Толедо проведет 2025 год в родной Бразилии. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, "львы" договорились о годичной аренде 21-летнего футболиста из "Америка Минейро". Именно из этого клуба в "Верес" перешел на правах аренды Луан.

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На данный момент "Америка Минейро" борется за выход в бразильскую Серию А.

В составе "Карпат" Стенио выступает с лета 2024 года. Во львовский клуб бразилец перешел из "Крузейро".