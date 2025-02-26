Бразильский клуб хочет выкупить проблемного игрока Динамо

"Интернасьонал" планирует выкупить у " Динамо " вингера Витиньо, который сейчас играет за бразильскую команду на правах аренды.

Как пишет Bolavip, аренда игрока рассчитана до лета, но "Интернасьонал" уже сейчас хотел бы выкупить контракт игрока у "Динамо", который вполне устраивает тренерский штаб.

В случае провала переговоров по выкупу игрока бразильцы рассматривают вариант с продлением аренды 25-летнего футболиста.

Витиньо покинул Украину после начала и играл в арендах за бразильские "Атлетико Паранаэнсе", "Брагантино" и "Интернасьональ"

В 2025 году Витиньо провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами.