  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский клуб хочет выкупить проблемного игрока Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский клуб хочет выкупить проблемного игрока Динамо

Премьер-лига

Витиньо пришелся ко двору в Интернасьонале

Бразильский клуб хочет выкупить проблемного игрока Динамо

фото из свободных источников

Новина українською

"Интернасьонал" планирует выкупить у "Динамо" вингера Витиньо, который сейчас играет за бразильскую команду на правах аренды.

Как пишет Bolavip, аренда игрока рассчитана до лета, но "Интернасьонал" уже сейчас хотел бы выкупить контракт игрока у "Динамо", который вполне устраивает тренерский штаб.

В случае провала переговоров по выкупу игрока бразильцы рассматривают вариант с продлением аренды 25-летнего футболиста.

Витиньо покинул Украину после начала и играл в арендах за бразильские "Атлетико Паранаэнсе", "Брагантино" и "Интернасьональ"

В 2025 году Витиньо провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами.

По теме
yellow-arrow
Суркис - про новый контракт Бражко: Есть такое понятие, как "интересы клуба"
yellow-arrow
Тренер Борнмута - о Забарном: Этот уровень нам трудно заменить
yellow-arrow
Бражко: Травма, история с трансфером - последние месяцы для меня не были спокойными
Динамо (Киев) Интернасьонал (Порту-Алегри) Витиньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bolavip
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости