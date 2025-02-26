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Бразильский клуб хочет выкупить проблемного игрока Динамо
Витиньо пришелся ко двору в Интернасьонале
фото из свободных источников
"Интернасьонал" планирует выкупить у "
Как пишет Bolavip, аренда игрока рассчитана до лета, но "Интернасьонал" уже сейчас хотел бы выкупить контракт игрока у "Динамо", который вполне устраивает тренерский штаб.
В случае провала переговоров по выкупу игрока бразильцы рассматривают вариант с продлением аренды 25-летнего футболиста.
Витиньо покинул Украину после начала и играл в арендах за бразильские "Атлетико Паранаэнсе", "Брагантино" и "Интернасьональ"
В 2025 году Витиньо провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами.
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