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Зимние традиции УПЛ. Ворскла примет Динамо в Киеве на стадионе Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Матч 19-го тура перенесен из Полтавы в Киев

Зимние традиции УПЛ. Ворскла примет Динамо в Киеве на стадионе Динамо

instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Новина українською

Поединок 19-го тура УПЛ между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо", который должен был быть, согласно календарю, выездным для киевской команды, состоится в Киеве.

Как проинформировали в полтавском клубе в связи с нестабильностью электроснабжения и низкой температурой ночью в течение недели, состояние газона на момент начала поединка на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского может не соответствовать регламенту соревнований.

"Ворскла" обращалась в "Александрию", чтобы провести игру на КСК "Ника", который заявлен полтавчанами как резервный стадион, но получили отказ.

В итоге полтавский клуб обратился к "Динамо" с просьбой провести игру на стадионе имени Валерия Лобановского, и киевский клуб пошел навстречу полтавчанам.

Меры по организации и безопасности, по предварительной договоренности, берет на себя "Динамо".

Дата и время начала матча остались неизменными - так, игра состоится в пятницу, 28 февраля, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало - в 15:30.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
26.02.2025 в 18:18
ШО ОПЯТЬ СуВсеКу і морози, і відмову від босів КСК “Ніка”
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Комментарии 6
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Spokoyno (Київ)
26.02.2025 в 18:18
ШО ОПЯТЬ СуВсеКу і морози, і відмову від босів КСК “Ніка”
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2025 в 18:12
Забув назву клубу, якому зарахували перемогу за столом над Інгульцем через начебто погане поле.
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oleg.m.3972 (Харьков)
26.02.2025 в 18:11
Выплакали про переезды в ЛЕ... Теперь вся УПЛ будет играть в Киеве. Да ещё, наверняка, и судьи (чисто случайно) будут киевские. Ахметов УПЛ купил для Динамо ?
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2
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Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 18:15
Від динамофобії, ущербне ка.цапське чморило, дуже тобі допоможе одна вправа. Знімаєш штани, лягаєш на підлогу, вставляєш великий палець в очко і крутиш його 3 рази по часовій стрілці і в зворотню сторону ! При цому треба голосно кричати : "Суркіс фсьо купіл ! Ку-ка-рє-ку ! Ку-ка-рє-ку ! Суркіс фсьо купіл ! Ку-ка-рє-ку ! Ку-ка-рє-ку !"
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fanatSD (донецк)
26.02.2025 в 17:53
всё как всегда.все в равных условиях особенно динамо.
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Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 18:13
Ти вгадав... У вас, ка.цапів завжди так... То мальчікі в трусіках, то баєвиє камари, то ДІНАМО мароз на Палтаву напустіла...
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