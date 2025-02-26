Зимние традиции УПЛ. Ворскла примет Динамо в Киеве на стадионе Динамо

Поединок 19-го тура УПЛ между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо", который должен был быть, согласно календарю, выездным для киевской команды, состоится в Киеве.

Как проинформировали в полтавском клубе в связи с нестабильностью электроснабжения и низкой температурой ночью в течение недели, состояние газона на момент начала поединка на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского может не соответствовать регламенту соревнований.

"Ворскла" обращалась в "Александрию", чтобы провести игру на КСК "Ника", который заявлен полтавчанами как резервный стадион, но получили отказ.

В итоге полтавский клуб обратился к "Динамо" с просьбой провести игру на стадионе имени Валерия Лобановского, и киевский клуб пошел навстречу полтавчанам.

Меры по организации и безопасности, по предварительной договоренности, берет на себя "Динамо".

Дата и время начала матча остались неизменными - так, игра состоится в пятницу, 28 февраля, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало - в 15:30.