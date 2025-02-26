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Зимние традиции УПЛ. Ворскла примет Динамо в Киеве на стадионе Динамо
Матч 19-го тура перенесен из Полтавы в Киев
instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Поединок 19-го тура
Как проинформировали в полтавском клубе в связи с нестабильностью электроснабжения и низкой температурой ночью в течение недели, состояние газона на момент начала поединка на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского может не соответствовать регламенту соревнований.
"Ворскла" обращалась в "Александрию", чтобы провести игру на КСК "Ника", который заявлен полтавчанами как резервный стадион, но получили отказ.
В итоге полтавский клуб обратился к "Динамо" с просьбой провести игру на стадионе имени Валерия Лобановского, и киевский клуб пошел навстречу полтавчанам.
Меры по организации и безопасности, по предварительной договоренности, берет на себя "Динамо".
Дата и время начала матча остались неизменными - так, игра состоится в пятницу, 28 февраля, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, начало - в 15:30.
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