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Тренер Борнмута - о Забарном: Этот уровень нам трудно заменить

Премьер-лига
Обновлено

Илья получил три матча дисквалификации

Тренер Борнмута - о Забарном: Этот уровень нам трудно заменить

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола после поражений в матче АПЛ от "Брайтона" (1:22) заявил, что команде не хватало украиснкогоц ентрбека Ильи Забарного.

Читайте такжеАПЛ. Брайтон - Борнмут 2:1. Без Забарного тяжело

"Нам не хватало Ильи Забарного и Райана Кристи. Они дают нам высокий уровень, и этот уровень нам трудно заменить", - сказал Ираола.

Напомним, что Забарный после удаления после прямой красной карточки получил три матча дисквалификации и один из них (с "Брайтоном") уже пропустил.

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Андони Ираола Борнмут Илья Забарный
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Источник:
BBC
Опубликовал: Михаил Черныш
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