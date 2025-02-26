Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола после поражений в матче АПЛ от "Брайтона" (1:22) заявил, что команде не хватало украиснкогоц ентрбека Ильи Забарного.

"Нам не хватало Ильи Забарного и Райана Кристи. Они дают нам высокий уровень, и этот уровень нам трудно заменить", - сказал Ираола.

Напомним, что Забарный после удаления после прямой красной карточки получил три матча дисквалификации и один из них (с "Брайтоном") уже пропустил.