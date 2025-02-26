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Тренер Борнмута - о Забарном: Этот уровень нам трудно заменить
Илья получил три матча дисквалификации
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола после поражений в матче АПЛ от "Брайтона" (1:22) заявил, что команде не хватало украиснкогоц ентрбека Ильи Забарного.
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"Нам не хватало Ильи Забарного и Райана Кристи. Они дают нам высокий уровень, и этот уровень нам трудно заменить", - сказал Ираола.
Напомним, что Забарный после удаления после прямой красной карточки получил три матча дисквалификации и один из них (с "Брайтоном") уже пропустил.
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Источник:BBC
Опубликовал: Михаил Черныш
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