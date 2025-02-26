Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Компенсация за Вулверхэмптон? Динамо официально продлило контракт с Бражко
Новое соглашение до лета 2029 года
fcdynamo.com
"Динамо" объявило о заключении нового контракта с 23-летним полузащитником Владимиром Бражко.
Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года, говорится в официальном заявлении на сайте клуба.
Ранее СМИ писали, что новый контракт с Бражко с серьезным увеличением зарплаты стал своеобразной компенсацией со стороны "Динамо" после того, как зимой клуб не отпустил игрока в "Вулверхэмптон".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Владимир начинал заниматься футболом в родном Запорожье, в структуру "Динамо" попал в 13-летнем возрасте. Выступал за динамовские команды U19 и U21.
Дебютировал в первой команде "Динамо" в конце июля 2023-го, проведя перед этим сезон в аренде в луганской "Заре". В составе "бело-синих" за неполных два сезона провел 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.
Популярное сейчас
- Известны новые правила, которые могут изменить футбол уже в следующем сезоне
- "Имел пару разговоров с руководством". Мог ли Ракицкий купить клуб Первой лиги?
- Лидер Барселоны прокомментировал матч против Атлетико
- Гендиректор Руха подал в отставку
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Украинец оформил дубль и вывел свою команду в полуфинал Кубка Польши