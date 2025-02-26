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Компенсация за Вулверхэмптон? Динамо официально продлило контракт с Бражко

Премьер-лига
Обновлено

Новое соглашение до лета 2029 года

Компенсация за Вулверхэмптон? Динамо официально продлило контракт с Бражко

fcdynamo.com

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"Динамо" объявило о заключении нового контракта с 23-летним полузащитником Владимиром Бражко.

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Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года, говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

Ранее СМИ писали, что новый контракт с Бражко с серьезным увеличением зарплаты стал своеобразной компенсацией со стороны "Динамо" после того, как зимой клуб не отпустил игрока в "Вулверхэмптон".

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Владимир начинал заниматься футболом в родном Запорожье, в структуру "Динамо" попал в 13-летнем возрасте. Выступал за динамовские команды U19 и U21.

Дебютировал в первой команде "Динамо" в конце июля 2023-го, проведя перед этим сезон в аренде в луганской "Заре". В составе "бело-синих" за неполных два сезона провел 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.

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Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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