Лидер обороны Динамо в том числе. Список дисквалифицированных игроков на 19-й тур УПЛ

В пятницу, 28 февраля, начнется 19-й тур УПЛ , в рамках которого состоятся восемь матчей.

Традиционно в составах команд есть и дисквалифицированные игроки.

В некоторых коллективах на дисквалифицированы лидеры, в основном защитники, и в основном – за перебор желтых карточек.

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Список дисквалифицированных игроков на 19-й тур УПЛ: