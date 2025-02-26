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Лидер обороны Динамо в том числе. Список дисквалифицированных игроков на 19-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Кадровые проблемы у ЛНЗ, Карпат, Полесья и Кривбасса

Лидер обороны Динамо в том числе. Список дисквалифицированных игроков на 19-й тур УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В пятницу, 28 февраля, начнется 19-й тур УПЛ, в рамках которого состоятся восемь матчей.

Традиционно в составах команд есть и дисквалифицированные игроки.

В некоторых коллективах на дисквалифицированы лидеры, в основном защитники, и в основном – за перебор желтых карточек.

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Список дисквалифицированных игроков на 19-й тур УПЛ:

  • Бабогло Владислав, "Карпаты"
  • Бандейра Рафаэль, "Кривбасс"
  • Молло Бессала, ЛНЗ
  • Яшари Мухаррем, ЛНЗ
  • Петряк Иван, "Черноморец"
  • Попов Денис, "Динамо"
  • Сарапий Эдуард, "Полесье"
  • Максимов Юрий, "Ворскла" (главный тренер)
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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Иван Петряк Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Денис Попов Эдуард Сарапий Владислав Бабогло Карпаты (Львов) Мухаррем Яшари
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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