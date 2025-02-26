Премьер-лига
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Лидер обороны Динамо в том числе. Список дисквалифицированных игроков на 19-й тур УПЛ
Кадровые проблемы у ЛНЗ, Карпат, Полесья и Кривбасса
Фото: ФК Динамо Київ
В пятницу, 28 февраля, начнется 19-й тур
Традиционно в составах команд есть и дисквалифицированные игроки.
В некоторых коллективах на дисквалифицированы лидеры, в основном защитники, и в основном – за перебор желтых карточек.
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Список дисквалифицированных игроков на 19-й тур УПЛ:
- Бабогло Владислав, "Карпаты"
- Бандейра Рафаэль, "Кривбасс"
- Молло Бессала, ЛНЗ
- Яшари Мухаррем, ЛНЗ
- Петряк Иван, "Черноморец"
- Попов Денис, "Динамо"
- Сарапий Эдуард, "Полесье"
- Максимов Юрий, "Ворскла" (главный тренер)
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