Бражко: Травма, история с трансфером - последние месяцы для меня не были спокойными

Полузащитник " Динамо " Владимир Бражко прокомментировал подписание нового контракта с киевским клубом.

– "Динамо" в моей жизни занимает особое место. Я вырос и стал профессиональным игроком в этом клубе, полностью доверяю руководству и очень хочу побеждать с командой на всех уровнях. Мне доверяют в клубе, я чувствую, что могу прогрессировать и развиваться, приносить пользу и шагнуть вперед. Это клуб очень многое для меня сделал, в том числе, в сложной для меня ситуации.

- Долго ли размышлял над предложением нового контракта?

– Нет, это вообще было очень быстрое и простое решение с профессиональной точки зрения. У меня были разговоры с главным тренером Александром Шовковским, президентом клуба Игорем Суркисом, они оба дали понять, что полностью доверяют мне и рассчитывают на мою качественную игру.

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Понимаете, это не просто отношения "игрок – футбольный клуб". Это мой футбольный дом, моя футбольная семья. Очень важно, что наши отношения выстроены на взаимном доверии и уважении.

Последние месяцы не были для меня спокойными и удобными. Прежде всего это травма, которая не дала мне возможности провести полноценные сборы. Затем эта история с потенциальным трансфером, слухи вокруг него. Но сейчас я полностью сосредоточен на игре за "Динамо" и имею огромное желание ответить своей игрой клубу, тренерам и руководству за их доверие и поддержку.