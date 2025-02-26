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Суркис - про новый контракт Бражко: Есть такое понятие, как "интересы клуба"

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек подписал новый контракт с Динамо

Суркис - про новый контракт Бражко: Есть такое понятие, как "интересы клуба"

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником команды Владимиром Бражко.

- Прежде всего, хочу поблагодарить Владимира за профессионализм и понимание ситуации. Все знают, что мы вели переговоры по поводу его трансфера, но есть такое понятие, как "интересы клуба". Для нас они на первом месте, как мы видим сейчас, что для Бражко тоже. Очень важно, что игрок готов продолжать прогрессировать и приносить пользу команде

– Были ли переговоры по поводу нового контракта тяжелыми?

- Нет, это был конструктивный и понятный обеим сторонам диалог. Владимир является воспитанником "Динамо", он прекрасно понимает, что может помочь команде добиться важных побед в УПЛ и еврокубках, прогрессировать, стать важным игроком национальной сборной. Для него созданы все условия для развития, он парень амбициозный и профессиональный, так что ждем, что он выйдет на более качественный индивидуальный уровень.

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– Почувствовали ли вы, что Бражко остался недоволен развязкой январских переговоров с "Вулверхэмптоном"?

- Бражко не первый год в системе "Динамо", так что прекрасно знает, что мы никогда никого не держим насильно или уговорами. Если игрок действительно хочет сменить клуб и это отвечает интересам "Динамо", то мы всегда идем навстречу. Кроме того, это профессиональный футбол, где далеко не все переговоры заканчиваются подписанием соглашения.

Это нормальный процесс, главное, чтобы реакция на это была адекватна. Со стороны Бражко все было профессионально, мне даже кажется, что эта ситуация придаст ему мотивацию и желание играть еще лучше.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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