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Но не все так просто. Шахтер "ведет" 18-летнего бразильского таланта

Премьер-лига
Обновлено

Атакующий хавбек Изаки недавно подписал контракт с Фламенго

Но не все так просто. Шахтер "ведет" 18-летнего бразильского таланта

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" тщательно изучает игру молодого атакующего хавбека "Флуминенсе" Изаки Северино Силву или просто Изаки.

Как сообщают бразильские СМИ, представители украинского клуба проявляют интерес и вживую смотрели на игрока. Впрочем, пока что до конкретных действий в направлении трансфера со стороны "Шахтера" дело пока не дошло.

Этим и воспользовался "Флуминенсе". 24 февраля игроку исполнилось 18 лет, и клуб сразу же оформил с Изаки профессиональный контрят, клаусула по которому составляет 60 миллионов евро.

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Изаки в прошлом году выиграл с "Флуминенсе" U-17 чемпионат и Кубок Бразилии и считается одним из самых перспективных молодых игроков клуба.

Напомним, этом зимой из "Флуминенсе" в "Шахтер" за 17 миллионов евро уже перебрался центрфорвард Кауан Элиас.

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Источник:
Bolavip Brasil
Опубликовал: Михаил Черныш
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