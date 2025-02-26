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Но не все так просто. Шахтер "ведет" 18-летнего бразильского таланта
Атакующий хавбек Изаки недавно подписал контракт с Фламенго
фото из свободных источников
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Как сообщают бразильские СМИ, представители украинского клуба проявляют интерес и вживую смотрели на игрока. Впрочем, пока что до конкретных действий в направлении трансфера со стороны "Шахтера" дело пока не дошло.
Этим и воспользовался "Флуминенсе". 24 февраля игроку исполнилось 18 лет, и клуб сразу же оформил с Изаки профессиональный контрят, клаусула по которому составляет 60 миллионов евро.
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Изаки в прошлом году выиграл с "Флуминенсе" U-17 чемпионат и Кубок Бразилии и считается одним из самых перспективных молодых игроков клуба.
Напомним, этом зимой из "Флуминенсе" в "Шахтер" за 17 миллионов евро уже перебрался центрфорвард Кауан Элиас.
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