Но забили только раз. Шахтер в матче с Левым Берегом обновил рекорд сезона владения в УПЛ

В матче 18-го тура УПЛ "Шахтер" принимал "Левый Берег" и добыл минимальную победу 1:0.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, в этом матче донецкий клуб владел мячом 75,5% игрового времени. И данный показатель является рекордным в текущем сезоне чемпионата Украиныю

Предыдущее топ-достижение в 75% принадлежало ЛНЗ с матча 1-го тура против "Левого Берега".

Также подопечные Марино Пушича являются лидерами этого сезона после 18-ти туров по среднему показателю владения мячом (62,5%). В топ-5 этого рейтинга входят: "Динамо" (56,6%), ЛНЗ (56,3%), "Карпаты" (54%) и "Полесье" (53,5%).