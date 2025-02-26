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Но забили только раз. Шахтер в матче с Левым Берегом обновил рекорд сезона владения в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Впечатляющие 75,5% игрового времени

Но забили только раз. Шахтер в матче с Левым Берегом обновил рекорд сезона владения в УПЛ

shakhtar.com

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В матче 18-го тура УПЛ "Шахтер" принимал "Левый Берег" и добыл минимальную победу 1:0.

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Как сообщает пресс-служба УПЛ, в этом матче донецкий клуб владел мячом 75,5% игрового времени. И данный показатель является рекордным в текущем сезоне чемпионата Украиныю

Предыдущее топ-достижение в 75% принадлежало ЛНЗ с матча 1-го тура против "Левого Берега".

Также подопечные Марино Пушича являются лидерами этого сезона после 18-ти туров по среднему показателю владения мячом (62,5%). В топ-5 этого рейтинга входят: "Динамо" (56,6%), ЛНЗ (56,3%), "Карпаты" (54%) и "Полесье" (53,5%).

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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