  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дела не очень. Хавбек Александрии выбыл до конца сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дела не очень. Хавбек Александрии выбыл до конца сезона

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек пропустит еще 5-7 месяцев

Дела не очень. Хавбек Александрии выбыл до конца сезона

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Вингер "Александрии" Артем Шулянский рассказал о своем восстановлении после травмы и операции на колене.

– Как ты готовился к операции? Были ли какие-либо специальные процедуры или ограничения перед вмешательством?

– Вообще я спрашивал у хирургов разных, консультировался у них, нужно делать операцию или нет. Они сказали, что можешь попробовать два месяца поработать в зале.

Но так получилось, что не помогло, и уже нужно было делать операцию. Но сейчас это пошло на пользу, потому что мои мышцы не потеряли тонус, и сейчас легче.

– Где именно проходила твоя операция?

– Я ездил в Германию, в Мюнхен.

– Сколько времени приблизительно ты провел на лечении за границей?

– Когда делал операцию, я пробыл там неделю и потом еще через месяц поехал на неделю, чтобы реабилитологи показали мне упражнения и посмотрели на состояние моего колена.

– Как прошла сама операция?

– Я перенес отлично. Врачи говорят, что все прошло здорово, говорят, что колено сейчас в хорошем состоянии.

– Что говорят врачи о сроках твоего восстановления?

– Смотря, как колено будет вести себя через 5-6 месяцев, и уже можно будет выходить в общую группу.

– Какой план реабилитации тебе разработали врачи?

– Когда я ездил в Германию второй раз, они сказали месяц делать упражнения, чтобы хрящ приживался к моему колену, и уже потом начинать активную реабилитацию с реабилитологом.

– Как проходят твои дни сейчас? Чем занимаешься в период восстановления?

– Провожу в зале по 2 часа, потом хожу на процедуры, днем ​​отдыхаю.

– Когда, по твоему мнению, болельщики смогут увидеть тебя снова на поле?

– Я очень хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Но я не могу прыгнуть выше головы и начать играть прямо завтра. Поэтому думаю, что месяцев 6-7.

По теме
yellow-arrow
Два итальянских гранда сохраняют интерес к Судакову, - СМИ
yellow-arrow
Но забили только раз. Шахтер в матче с Левым Берегом обновил рекорд сезона владения в УПЛ
yellow-arrow
Очередной скандал. Заместитель гендира Карпат Авдыш не вернулся в Украину после заграничных сборов
ФК Александрия Артём Шулянский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости