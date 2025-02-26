Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дела не очень. Хавбек Александрии выбыл до конца сезона
Хавбек пропустит еще 5-7 месяцев
Фото: ФК Александрия
Вингер "
– Как ты готовился к операции? Были ли какие-либо специальные процедуры или ограничения перед вмешательством?
– Вообще я спрашивал у хирургов разных, консультировался у них, нужно делать операцию или нет. Они сказали, что можешь попробовать два месяца поработать в зале.
Но так получилось, что не помогло, и уже нужно было делать операцию. Но сейчас это пошло на пользу, потому что мои мышцы не потеряли тонус, и сейчас легче.
– Где именно проходила твоя операция?
– Я ездил в Германию, в Мюнхен.
– Сколько времени приблизительно ты провел на лечении за границей?
– Когда делал операцию, я пробыл там неделю и потом еще через месяц поехал на неделю, чтобы реабилитологи показали мне упражнения и посмотрели на состояние моего колена.
– Как прошла сама операция?
– Я перенес отлично. Врачи говорят, что все прошло здорово, говорят, что колено сейчас в хорошем состоянии.
– Что говорят врачи о сроках твоего восстановления?
– Смотря, как колено будет вести себя через 5-6 месяцев, и уже можно будет выходить в общую группу.
– Какой план реабилитации тебе разработали врачи?
– Когда я ездил в Германию второй раз, они сказали месяц делать упражнения, чтобы хрящ приживался к моему колену, и уже потом начинать активную реабилитацию с реабилитологом.
– Как проходят твои дни сейчас? Чем занимаешься в период восстановления?
– Провожу в зале по 2 часа, потом хожу на процедуры, днем отдыхаю.
– Когда, по твоему мнению, болельщики смогут увидеть тебя снова на поле?
– Я очень хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Но я не могу прыгнуть выше головы и начать играть прямо завтра. Поэтому думаю, что месяцев 6-7.
Популярное сейчас
- "Вышел покурить айкос и как пи***нуло", - Милевский чуть не пострадал от российских дронов
- Лавров: РФ не согласится на прекращение боевых действий на текущей линии фронта
- "Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым
- Журналист назвал зарплаты украинских комментаторов на MEGOGO, Setanta и УПЛ ТВ
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы