Дела не очень. Хавбек Александрии выбыл до конца сезона

Вингер " Александрии " Артем Шулянский рассказал о своем восстановлении после травмы и операции на колене.

– Как ты готовился к операции? Были ли какие-либо специальные процедуры или ограничения перед вмешательством?

– Вообще я спрашивал у хирургов разных, консультировался у них, нужно делать операцию или нет. Они сказали, что можешь попробовать два месяца поработать в зале.

Но так получилось, что не помогло, и уже нужно было делать операцию. Но сейчас это пошло на пользу, потому что мои мышцы не потеряли тонус, и сейчас легче.

– Где именно проходила твоя операция?

– Я ездил в Германию, в Мюнхен.

– Сколько времени приблизительно ты провел на лечении за границей?

– Когда делал операцию, я пробыл там неделю и потом еще через месяц поехал на неделю, чтобы реабилитологи показали мне упражнения и посмотрели на состояние моего колена.

– Как прошла сама операция?

– Я перенес отлично. Врачи говорят, что все прошло здорово, говорят, что колено сейчас в хорошем состоянии.

– Что говорят врачи о сроках твоего восстановления?

– Смотря, как колено будет вести себя через 5-6 месяцев, и уже можно будет выходить в общую группу.

– Какой план реабилитации тебе разработали врачи?

– Когда я ездил в Германию второй раз, они сказали месяц делать упражнения, чтобы хрящ приживался к моему колену, и уже потом начинать активную реабилитацию с реабилитологом.

– Как проходят твои дни сейчас? Чем занимаешься в период восстановления?

– Провожу в зале по 2 часа, потом хожу на процедуры, днем ​​отдыхаю.

– Когда, по твоему мнению, болельщики смогут увидеть тебя снова на поле?

– Я очень хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Но я не могу прыгнуть выше головы и начать играть прямо завтра. Поэтому думаю, что месяцев 6-7.