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Очередной скандал. Заместитель гендира Карпат Авдыш не вернулся в Украину после заграничных сборов

Премьер-лига
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Очередной скандал. Заместитель гендира Карпат Авдыш не вернулся в Украину после заграничных сборов

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Заместитель генерального директора "Карпат" по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся в Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции.

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Об этом львовский клуб сообщил в ответ на запрос Трибуны.

"Сообщаем, что делегация футбольного клуба "Карпаты" находилась на учебно-тренировочных сборах в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

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Все работники футбольного клуба "Карпаты" (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша", – ответили в клубе в письме, подписанном генеральным директором "Карпат" Андреем Русолом.

Отметим, что 25-летний Авдыш вступил в должность заместителя генерального директора львовского клуба в октябре 2024 года. До работы в "Карпатах" он занимался спортивным консалтингом.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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