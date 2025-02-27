Два итальянских гранда сохраняют интерес к Судакову, - СМИ

Два итальянских топ-клуба сохраняют интерес к 22-летнему хавбеку "Шахтера" Георгию Судакову.

По информации итальянских СМИ, интерес к игроку летом будут сохранять "Ювентус" и "Наполи".

Оба клуба намерены предложить условия, которые будут приемлемы для них.

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Напомним, что сам Судаков недавно заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в Серии А

В этом сезоне хавбек провел за "Шахтер" 25 матчей, в которых забил десять голов и отдал три результативные передачи.