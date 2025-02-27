Капитан Вереса вернулся к тренировкам после болезни

Капитан "Вереса" Руслан Степанюк, который пропустил матч 18-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:3) из-за респираторного заболевания, сегодня уже тренировался, но по индивидуальной программе. Об этом пишет Sport.ua.

Медперсонал команды прилагает усилия, чтобы этот универсал быстро восстановился и по крайней мере попал в заявку на очередной календарный поединок – с "Колосом", который состоится 2 марта.

Уже длительное время находится в лазарете после серьезной травмы защитник Василий Гакман, но его появление в расположении ровенчан возможно только после международной мартовской паузы, вызванной поединками сборных.

В тренировочном лагере "Вереса" сейчас также находится на просмотре 19-летний защитник Назар Балаба, который прошлой осенью выступал за молодежный состав киевского "Динамо" (U-19). Пока сложно сказать продолжит ли он играть за "Верес" на правах аренды.