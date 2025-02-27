  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Главный тренер Черноморца объяснил, почему не играет легионер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Черноморца объяснил, почему не играет легионер

Премьер-лига

Бюрократические аспекты

Главный тренер Черноморца объяснил, почему не играет легионер

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Из пяти легионеров, пришедших в "Черноморец" этой зимой, 18-летний панамец Анель Райс не попал в заявку на весеннюю часть сезона 2024/25. Главный тренер "моряков" Александр Бабич прояснил ситуацию.

"Отсутствие панамца в заявке является временным. Ни с какими взрывами в городе оно не связано. Все нормально, он продолжает работать. Сегодня я с Райсом общался, объясняя ему специфику действий нашего состава. Дело в том, что этот парень может играть на разных позициях, и он меня заверил, что к этому готов.

Однако пока мы не можем его использовать, ведь он не заявлен. Это связано с бюрократической волокитой по документам между Панамой и Украиной. В вопросе трансфера Райса возникают те или иные формальности, которые приходится решать. Впрочем, надеюсь, что после матча с "Левым Берегом" панамский легионер уже будет в заявке "Черноморца", - сказал Бабич для Sport.ua.

Читайте такжеЭффектный Ванат, дубль Филиппова, камбэк Танковского, джокер Назаренко и командный Верес. Символическая сборная 18-го тура УПЛ
По теме
yellow-arrow
Капитан Вереса вернулся к тренировкам после болезни
yellow-arrow
Два итальянских гранда сохраняют интерес к Судакову, - СМИ
yellow-arrow
Дела не очень. Хавбек Александрии выбыл до конца сезона
Черноморец (Одесса) Александр Бабич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости