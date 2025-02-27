Главный тренер Черноморца объяснил, почему не играет легионер

Из пяти легионеров, пришедших в "Черноморец" этой зимой, 18-летний панамец Анель Райс не попал в заявку на весеннюю часть сезона 2024/25. Главный тренер "моряков" Александр Бабич прояснил ситуацию.

"Отсутствие панамца в заявке является временным. Ни с какими взрывами в городе оно не связано. Все нормально, он продолжает работать. Сегодня я с Райсом общался, объясняя ему специфику действий нашего состава. Дело в том, что этот парень может играть на разных позициях, и он меня заверил, что к этому готов.

Однако пока мы не можем его использовать, ведь он не заявлен. Это связано с бюрократической волокитой по документам между Панамой и Украиной. В вопросе трансфера Райса возникают те или иные формальности, которые приходится решать. Впрочем, надеюсь, что после матча с "Левым Берегом" панамский легионер уже будет в заявке "Черноморца", - сказал Бабич для Sport.ua.