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Дубинчак - о подготовке к матчу с Ворсклой: Нам нужно выигрывать все матчи
Защитник "Динамо" также рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за болезни
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак рассказал о подготовке к календарному матчу УПЛ против "Ворсклы", который состоится 28 февраля.
- На сегодняшней тренировке готовились к игре с "Ворсклой". Завтра должны разобрать соперника, посмотреть, как они играют, и готовимся именно к их стилю игры. Но, в то же время, нарабатываем также и свои тактические моменты.
- После возвращения из теплой Турции у вас уже был матч с "Карпатами". Как проходит адаптация к зимнему климату?
- В принципе, нормально. Мы 45 дней были на сборах, но когда вернулись, то никто особо не заметил холода, поскольку было тепло на душе, что мы наконец дома. Все нормально, нам здесь намного лучше, чем где-то на чужбине.
- Скучали очень?
- Конечно. Еда, дом, родная база, ты все знаешь здесь, плюс родные дома - намного лучше готовиться в таких условиях.
- Какое настроение сейчас в команде? Команда сейчас лидирует, в последнем матче одержала победу...
- Хорошее настроение, пока все идет по плану. Сейчас нам нужно выигрывать все матчи и достигать своих целей.
- С "Ворсклой" в этом сезоне "Динамо" играло уже дважды - в чемпионате и Кубке Украины. Чем запомнились эти матчи?
- В обоих матчах нам удалось победить, но домашний матч в чемпионате сложился для нас легче, поскольку играли на газоне хорошего качества. А вот в выездном кубковом матче сыграли вничью и склонили чашу весов в свою пользу только в дополнительное время. Там всегда тяжело играет.
- Играют ли в "Ворскле" знакомые? Будете общаться с кем-то?
- С Владом Кулачем созвонимся. Надеюсь, он сможет сыграть - знаю, что у него повреждение было, но хотел бы с ним встретиться на поле.
- Если говорить о вас лично, какие задачи ставите перед собой на вторую часть сезона?
- У меня сейчас тяжеловатый период. Дело в том, что я перед сборами заболел, половину отпуска болел, и посреди сборов также заболел. Поэтому из-за этого у меня физическое состояние не на сто процентов. Тренерский штаб также это понимает, поэтому я получаю меньше игрового времени. Но не вижу в этом проблемы - пройдет немного времени, наберу форму и буду получать больше игровой практики. По крайней мере, надеюсь на это, - рассказал Дубинчак.
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