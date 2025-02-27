Ужин с Гвардиолой и самый принципиальный соперник. Легионер Кривбасса прошел блиц

Нападающий криворожского "Кривбасса" Ноа Ндомбази ответил на 10 футбольных вопросов.

- Как называют в команде?

- Просто Ноа, ничего особенного.

- Кто ваш самый принципиальный соперник?

- С тех пор, как я приехал - это "Александрия". Матчи с этим оппонентом, считаю, принципиальные.

- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

- Для меня самые сильные чемпионаты в мире - английская Премьер-лига и испанская Ла Лига. Премьер-лига, потому что есть много команд, которые играют в Лиге Чемпионов, там высокий уровень. Испанская Ла Лига, потому что там также крутой уровень футбола.

- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

- Вероятно, это Пеп Гвардиола. Очень сильный тренер, со стратегическим видением футбола.

- Любимый спортивный бренд?

- Я с детства играю в PUMA. Это бренд, который очень ценю.

- Любимая запрещенная еда?

- Пицца четыре сыра или с мясом, и кебаб.

- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

- На обувь. Приобрел себе пару бутс.

- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

- Вероятно, это хей-хей (улыбается).

- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

- Моя первая форма, связана с местом, где я начинал играть в футбол. Это команда из французского городка Клиши-су-Буа.

- За что любишь футбол, а что раздражает?

- Мне очень нравится футбол, ведь это дело, которым я занимаюсь еще с детства. Всегда играл в футбол с друзьями, еще с восьми лет. Негативная часть футбола - это травмы.