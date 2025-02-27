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Ужин с Гвардиолой и самый принципиальный соперник. Легионер Кривбасса прошел блиц
Ноа Ндомбази ответил на 10 футбольных вопросов
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Нападающий криворожского "Кривбасса" Ноа Ндомбази ответил на 10 футбольных вопросов.
- Как называют в команде?
- Просто Ноа, ничего особенного.
- Кто ваш самый принципиальный соперник?
- С тех пор, как я приехал - это "Александрия". Матчи с этим оппонентом, считаю, принципиальные.
- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
- Для меня самые сильные чемпионаты в мире - английская Премьер-лига и испанская Ла Лига. Премьер-лига, потому что есть много команд, которые играют в Лиге Чемпионов, там высокий уровень. Испанская Ла Лига, потому что там также крутой уровень футбола.
- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
- Вероятно, это Пеп Гвардиола. Очень сильный тренер, со стратегическим видением футбола.
- Любимый спортивный бренд?
- Я с детства играю в PUMA. Это бренд, который очень ценю.
- Любимая запрещенная еда?
- Пицца четыре сыра или с мясом, и кебаб.
- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?
- На обувь. Приобрел себе пару бутс.
- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
- Вероятно, это хей-хей (улыбается).
- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
- Моя первая форма, связана с местом, где я начинал играть в футбол. Это команда из французского городка Клиши-су-Буа.
- За что любишь футбол, а что раздражает?
- Мне очень нравится футбол, ведь это дело, которым я занимаюсь еще с детства. Всегда играл в футбол с друзьями, еще с восьми лет. Негативная часть футбола - это травмы.
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