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"Вижу себя тренером в клубе". Экс-защитник Ворсклы рассказал о своих планах

Премьер-лига

Алексей Дитятьев - о поисках работы

"Вижу себя тренером в клубе". Экс-защитник Ворсклы рассказал о своих планах

Фото: Instagram

Новина українською

Бывший защитник "Олимпика", "Ворсклы", "Карпат", "Краковии", "Аксу" и ряда других украинских и зарубежных клубов Алексей Дитятьев рассказал о своих планах после завершения карьеры футболиста.

- Я получил несколько предложений о сотрудничестве в роли тренера по физической подготовке, но они мне пока не очень нравятся по расположению и условиям. Пока в поисках.

Сейчас у меня часть дня загружена. Есть люди, с которыми я работаю онлайн. Это и спортсмены, и просто те, кто худеет или качается. Заниматься есть чем, поэтому у меня есть пространство для маневра, чтобы выбирать и перебирать. Примечательно, что не так давно я находился в ситуации, когда мне критически необходимо было работать, но вариантов работы не было.

- Вы себя больше в клубе видите?

- Вообще, конечно, я вижу себя тренером в клубе. Однако просто так хвататься за абы что не хотелось бы. Я на протяжении карьеры многое видел в украинском футболе и знаю, что очень трудно найти людей, которые действительно любят это дело, - сказал Дитятьев.

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Алексей Дитятьев
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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