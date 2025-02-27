Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вижу себя тренером в клубе". Экс-защитник Ворсклы рассказал о своих планах
Алексей Дитятьев - о поисках работы
Фото: Instagram
Бывший защитник "Олимпика", "Ворсклы", "Карпат", "Краковии", "Аксу" и ряда других украинских и зарубежных клубов Алексей Дитятьев рассказал о своих планах после завершения карьеры футболиста.
- Я получил несколько предложений о сотрудничестве в роли тренера по физической подготовке, но они мне пока не очень нравятся по расположению и условиям. Пока в поисках.
Сейчас у меня часть дня загружена. Есть люди, с которыми я работаю онлайн. Это и спортсмены, и просто те, кто худеет или качается. Заниматься есть чем, поэтому у меня есть пространство для маневра, чтобы выбирать и перебирать. Примечательно, что не так давно я находился в ситуации, когда мне критически необходимо было работать, но вариантов работы не было.
- Вы себя больше в клубе видите?
- Вообще, конечно, я вижу себя тренером в клубе. Однако просто так хвататься за абы что не хотелось бы. Я на протяжении карьеры многое видел в украинском футболе и знаю, что очень трудно найти людей, которые действительно любят это дело, - сказал Дитятьев.
Популярное сейчас
- Малиновский отметился первым результативным действием в 2025 году. Но есть нюанс
- Кубок короля. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1. Минимальная победа сливочных в первом матче
- Известны оценки Ярмолюка, Миколенко и Зинченко в матчах АПЛ
- Динамо и Александрия доказали свой статус-кво, Оболонь выбралась из зоны вылета. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Лунин отреагировал на победу Реала в матче Кубка Испании