"Это страшные реалии". Дитятьев объяснил, почему Хачериди завершил карьеру

Бывший центральный защитник аматорского "Штурма" Алексей Дитятьев дал свою личную оценку известному оборонцу киевского "Динамо" Евгению Хачериди, с которым он вместе играл за команду из Иванкова в 2023 году.

- Именитый Евгений Хачериди стал самым сильным вашим партнером по центру обороны?

- Ну, точно одним из самых сильных. Когда-то давно я смотрел на Женю по телевизору и пытался быть таким, как он. А потом мы встретились в одной команде и вместе учились на лицензию В. Это какая-то ирония судьбы. Женя не один раз мне сильно помог. Очень уважаю этого порядочного человека. Можно сказать, что это мой друг.

- Кажется, Хачериди рано завершил с профессиональным футболом. Не мог бы он больше поиграть даже на уровне УПЛ?

- Конечно, мог бы. Просто наш футбол сейчас заточен на то, что человек в 30+ лет называется старым и уже никому не нужен. Это страшные реалии и бич, - сказал Дитятьев.

Ранее Дитятьев рассказал о своих планах после завершения карьеры футболиста.