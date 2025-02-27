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"Это страшные реалии". Дитятьев объяснил, почему Хачериди завершил карьеру

Премьер-лига
Обновлено

Дитятьев играл вместе с Хачериди за "Штурм"

"Это страшные реалии". Дитятьев объяснил, почему Хачериди завершил карьеру

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший центральный защитник аматорского "Штурма" Алексей Дитятьев дал свою личную оценку известному оборонцу киевского "Динамо" Евгению Хачериди, с которым он вместе играл за команду из Иванкова в 2023 году.

- Именитый Евгений Хачериди стал самым сильным вашим партнером по центру обороны?

- Ну, точно одним из самых сильных. Когда-то давно я смотрел на Женю по телевизору и пытался быть таким, как он. А потом мы встретились в одной команде и вместе учились на лицензию В. Это какая-то ирония судьбы. Женя не один раз мне сильно помог. Очень уважаю этого порядочного человека. Можно сказать, что это мой друг.

- Кажется, Хачериди рано завершил с профессиональным футболом. Не мог бы он больше поиграть даже на уровне УПЛ?

- Конечно, мог бы. Просто наш футбол сейчас заточен на то, что человек в 30+ лет называется старым и уже никому не нужен. Это страшные реалии и бич, - сказал Дитятьев.

Ранее Дитятьев рассказал о своих планах после завершения карьеры футболиста.

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Евгений Хачериди Алексей Дитятьев Штурм (Иванков)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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