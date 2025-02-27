Оболонь - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 19-го тура УПЛ "Оболонь" в Киеве примет "Полесье".

Казалось бы – один из фаворитов примет одного из борцов за выживания, но и здесь есть интрига. Главный нерв матча – Сергей Шищенко против своей бывшей команды и Имада Ашура. Есть что доказывать, и есть за что бороться.

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Букмекеры видят фаворитом "Полесье", но какой исход мы получим на выходе? Да еще и после зимнего перерыва? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

Поединок "Оболонь" — "Полесье" состоится в пятницу, 28 декабря на стадионе "Оболонь Арена" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Оболонь - Полісся Смотреть трансляцию

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