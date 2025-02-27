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Оболонь - Полесье: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.02.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
instagram.com/fc_obolon_kyiv
В матче 19-го тура УПЛ "Оболонь" в Киеве примет "Полесье".
Казалось бы – один из фаворитов примет одного из борцов за выживания, но и здесь есть интрига. Главный нерв матча – Сергей Шищенко против своей бывшей команды и Имада Ашура. Есть что доказывать, и есть за что бороться.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Букмекеры видят фаворитом "Полесье", но какой исход мы получим на выходе? Да еще и после зимнего перерыва? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.
Поединок "Оболонь" — "Полесье" состоится в пятницу, 28 декабря на стадионе "Оболонь Арена" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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