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Ярмоленко оценил возвращение в Динамо: Ожидания оправдались

Премьер-лига

Вингер подчеркнул, что рад вернуться в родной клуб

Ярмоленко оценил возвращение в Динамо: Ожидания оправдались

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко оценил свое возвращение в киевский клуб летом 2023 года.

– Возвращение в "Динамо". Уже полтора года прошло. Вот какие были ожидания, когда ты возвращался, и сбылись ли они? Или, наоборот, ты где-то рассчитывал, что будет по-другому?

- Ожидания оправдались, потому что я ждал этого. Ждал, когда я вернусь домой в принципе, все ожидания оправдали. Конечно, там можно говорить о результате, можно говорить о травмах, но я вернулся домой, я вижу знакомые лица, можно сказать, родные мне люди, поэтому я знал, куда я иду, - сказал Ярмоленко в интервью GG.Спорт.

Напомним, летом 2023 года Ярмоленко вернулся из эмиратского "Аль-Айна" в киевское "Динамо". Также он защищал цвета "Борусии" Дортмунд и лондонского "Вест Хэма".

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
YouTube-канал GG.Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
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