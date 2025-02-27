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Хавбек Динамо перед матчем с Ворсклой: Дома нам будет играть легче

Премьер-лига

Поединок УПЛ состоится 28 февраля

Хавбек Динамо перед матчем с Ворсклой: Дома нам будет играть легче

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Максим Брагару прокомментировал подготовку команды к поединку 19-го тура УПЛ с "Ворсклой", который состоится 28 октября.

- Сегодня в рамках подготовки к матчу с "Ворсклой" команда провела тренировку. Расскажите о настроении в коллективе и у вас лично.

- Да, мы провели очень хорошую тренировку. Настроение позитивное, ведь в предыдущем поединке мы победили. Теперь готовимся к "Ворскле".

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- Предстоящий поединок должен был проходить в Полтаве, но его перенесли в Киев. Как эта новость повлияла на вас лично? Это упрощает задачу?

- Впервые об этом слышу от вас. Конечно, упрощает. Надо играть как мы умеем, продемонстрировать качественную игру. Думаю, проводить матч дома нам будет легче, плюс болельщики придут поддержать команду. Поле на стадионе "Динамо" очень хорошее на это время, поэтому будем играть.

- Прошло уже больше недели после того, как вы вернулись со сбора, как вы провели два выходных, которые вам предоставил тренерский штаб?

- Эти дни провел с семьей, с женой, были дома, в кино ходили. В общем, все стандартно.

- Как вам тренироваться при морозной зимней погоде? Большая ли разница между Турцией и Киевом?

- Конечно, разница есть, но мы уже адаптировались, да и погода становится лучше. Надеемся, что будет еще теплее, уже этого очень хочется.

- Насколько команда готова к долгому периоду и борьбе на выносливость до конца сезона?

- Будем надеяться, что готовы, но мы идем от игры к игре. Следующий поединок с "Ворсклой", а дальше будет видно.

- Вы уже встречались с "Ворсклой" в этом сезоне и дома в чемпионате, и на выезде в Кубке. Что можете сказать о сопернике? Насколько непросто играть против полтавчан лично вам?

- Команда очень хорошая, боевая, играет в футбол. У них есть хорошие, качественные игроки. Будем играть.

- На этой неделе матч в пятницу, потом в четверг будет игра с ЛНЗ в Черкассах. Как вам такой график?

- Думаю, большой разницы нет. Мы играли уже так в прошлом году, когда были и еврокубковые поединки, и игры чемпионата. За десять дней происходило три игры, поэтому мы готовы к этому. Нужно восстанавливаться и демонстрировать свою игру, - сказал Брагару.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Максим Брагару
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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