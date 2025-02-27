Ярмоленко: Если бы нам дали пробежать тесты Лобановского, полкоманды "умерло" бы

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко высказался о нагрузках в современном футболе, вспомнив методы легендарного тренера Валерия Лобановского.

"Если сравнивать времена Лобановского, то там совсем другие нагрузки были. Если сейчас нам дали бы те упражнения и тесты, которые выполняли тогда, то полкоманды, наверное, "умерло" бы. И я, в том числе.

В любом случае каждый футболист должен ориентироваться на себя и свои чувства. Это не зависит от выигранных трофеев. Если у тебя нет мотивации просыпаться, тренироваться и выходить на футбольное поле, нет смысла заставлять себя и мучиться", - сказал Ярмоленко.