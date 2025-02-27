Карпаты – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и в текущем сезоне им тяжело будет претендовать на выход в еврокубки через УПЛ, но вылет этим клубам тоже не грозит. Еврокубковые амбиции придется отложить на следующий сезон, а в текущем у обоих тренеров есть возможность построить боеспособные коллективы и заложить фундамент для удачных выступлений на будущее.

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Поединок девятнадцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" - "ЛНЗ" состоится в пятницу, 28 февраля 2025, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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