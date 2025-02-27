Карпаты прекратили сотрудничество с менеджером, который не вернулся в Украину

"Карпаты" прекратили сотрудничество с одним из своих менеджеров - Олегом Авдышем, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, Авдыш больше не работает во львовском клубе, с ним после собрания разорвали трудовое соглашение.

Напомним, Авдыш работал в "Карпатах" с октября на должности заместителя гендиректора по внешним коммуникациям. Вчера стало известно, что он не вернулся в Украину с тренировочных сборов команды.