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Карпаты прекратили сотрудничество с менеджером, который не вернулся в Украину

Премьер-лига

Олег Авдыш больше не работает во львовском клубе

Карпаты прекратили сотрудничество с менеджером, который не вернулся в Украину

Фото - Карпати

Новина українською

"Карпаты" прекратили сотрудничество с одним из своих менеджеров - Олегом Авдышем, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, Авдыш больше не работает во львовском клубе, с ним после собрания разорвали трудовое соглашение.

Напомним, Авдыш работал в "Карпатах" с октября на должности заместителя гендиректора по внешним коммуникациям. Вчера стало известно, что он не вернулся в Украину с тренировочных сборов команды.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 14:46
А розказував пі.дер про розвиток Карпат... На UA-футболі - кожен день інтерв'ю.... Вішав га.ндон лапшу на вуха... Пархата наволоч, мабуть родич барсел0ха.... Бо таке ж єб.ало мерзенне...
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 14:46
А розказував пі.дер про розвиток Карпат... На UA-футболі - кожен день інтерв'ю.... Вішав га.ндон лапшу на вуха... Пархата наволоч, мабуть родич барсел0ха.... Бо таке ж єб.ало мерзенне...
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