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Карпаты прекратили сотрудничество с менеджером, который не вернулся в Украину
Олег Авдыш больше не работает во львовском клубе
Фото - Карпати
"Карпаты" прекратили сотрудничество с одним из своих менеджеров - Олегом Авдышем, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, Авдыш больше не работает во львовском клубе, с ним после собрания разорвали трудовое соглашение.
Напомним, Авдыш работал в "Карпатах" с октября на должности заместителя гендиректора по внешним коммуникациям. Вчера стало известно, что он не вернулся в Украину с тренировочных сборов команды.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 14:46
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