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"Интересно быть разноплановым игроком". Брагару - о смене позиции на поле
Он отметил, что сначала было трудно, но потом адаптировался
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Максим Брагару в интервью клубной пресс-службе рассказал о любимой позиции на поле.
- На какой позиции вам комфортнее и легче играть?
- Мне, конечно, удобнее играть левого вингера. Но, если надо, могу закрыть позицию, которую потребуется в конкретной ситуации.
- Как отреагировали, когда тренер вам сказал, что не будете играть только на левом фланге, а станете универсальным игроком?
- Сначала было трудновато, но потом адаптировался. На разных позициях сыграть - это интересно, как и быть разноплановым игроком. Мне это нормально.
- На сборах были моменты, когда вы опускались играть левого защитника. Есть ли для вас разница - действовать больше в атаке или в обороне?
- Я уже поиграл на этой позиции и понимаю, какие есть требования на ней. Мне легче играть слева, пусть и защитником.
- Сегодня в конце тренировки были удары по воротам. Однажды вы попали в "девятку", поэтому точный удар уже отработали?
- Это случайно получилось. Нужно еще работать. Для этого тренировки и есть. Нужно оставаться, работать и оттачивать мастерство, чтобы стать лучшим, - приводит слова Брагару официальный сайт клуба.
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