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"Интересно быть разноплановым игроком". Брагару - о смене позиции на поле

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Он отметил, что сначала было трудно, но потом адаптировался

"Интересно быть разноплановым игроком". Брагару - о смене позиции на поле

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Максим Брагару в интервью клубной пресс-службе рассказал о любимой позиции на поле.

- На какой позиции вам комфортнее и легче играть?

- Мне, конечно, удобнее играть левого вингера. Но, если надо, могу закрыть позицию, которую потребуется в конкретной ситуации.

- Как отреагировали, когда тренер вам сказал, что не будете играть только на левом фланге, а станете универсальным игроком?

- Сначала было трудновато, но потом адаптировался. На разных позициях сыграть - это интересно, как и быть разноплановым игроком. Мне это нормально.

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- На сборах были моменты, когда вы опускались играть левого защитника. Есть ли для вас разница - действовать больше в атаке или в обороне?

- Я уже поиграл на этой позиции и понимаю, какие есть требования на ней. Мне легче играть слева, пусть и защитником.

- Сегодня в конце тренировки были удары по воротам. Однажды вы попали в "девятку", поэтому точный удар уже отработали?

- Это случайно получилось. Нужно еще работать. Для этого тренировки и есть. Нужно оставаться, работать и оттачивать мастерство, чтобы стать лучшим, - приводит слова Брагару официальный сайт клуба.

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Динамо (Киев) Максим Брагару
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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