Судьба матча Ингулец – Кривбасс зависит от решения делегата УАФ

Возникла неопределенность с проведением матча в Кривом Роге между "Ингульцем" и "Кривбассом", сообщает Sport.ua.

Этот матч должен был пройти в Петровом, но поскольку местный стадион не введен в эксплуатацию, то "Ингулец" обратился в "Кривбасс" с предложением сыграть в Кривом Роге.

Согласие было получено, однако возникли проблемы из-за морозной погоды, ведь на стадионе "Горняк" нет подогрева. И только 28 февраля делегат УАФ и арбитр матча будут принимать решение, пригоден ли газон на "Горняке" для футбола.

Напомним, матч должен состояться в субботу, 1-го марта. Старт игры запланирован на 13:00.