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Судьба матча Ингулец – Кривбасс зависит от решения делегата УАФ

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Судьба матча Ингулец – Кривбасс зависит от решения делегата УАФ

fckryvbas.com

Новина українською

Возникла неопределенность с проведением матча в Кривом Роге между "Ингульцем" и "Кривбассом", сообщает Sport.ua.

Этот матч должен был пройти в Петровом, но поскольку местный стадион не введен в эксплуатацию, то "Ингулец" обратился в "Кривбасс" с предложением сыграть в Кривом Роге.

Согласие было получено, однако возникли проблемы из-за морозной погоды, ведь на стадионе "Горняк" нет подогрева. И только 28 февраля делегат УАФ и арбитр матча будут принимать решение, пригоден ли газон на "Горняке" для футбола.

Напомним, матч должен состояться в субботу, 1-го марта. Старт игры запланирован на 13:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
27.02.2025 в 16:19
КАПЕЦЬ! От що значить, якщо футбольний клуб іграшка нуворишів! Бо хапнуть бабок на 20 гравців та пару десятків обслуги ЛЕГКО! А от на створення справжнього клубу з відповідною базою... у багатьох ПРОСТО ДЕНЕГ НЕТ! PS По Динамо... так хапнулі братки Су ще радянську базу, утім так-сяк утримують. Школа ДК видає найбільше гравців, що стали професіоналами! Тепер порівняйте з іншими клубами, які теж були у вищий лізі СеРеСеР Дніпро? Металіст? Та і Карпати з Черноморцем між УПЛ та Першою лігою бовтаються! Лише дон утримує Шахтар на належному рівні! Ну і Зоря не загубилася...
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
27.02.2025 в 16:19
КАПЕЦЬ! От що значить, якщо футбольний клуб іграшка нуворишів! Бо хапнуть бабок на 20 гравців та пару десятків обслуги ЛЕГКО! А от на створення справжнього клубу з відповідною базою... у багатьох ПРОСТО ДЕНЕГ НЕТ! PS По Динамо... так хапнулі братки Су ще радянську базу, утім так-сяк утримують. Школа ДК видає найбільше гравців, що стали професіоналами! Тепер порівняйте з іншими клубами, які теж були у вищий лізі СеРеСеР Дніпро? Металіст? Та і Карпати з Черноморцем між УПЛ та Першою лігою бовтаються! Лише дон утримує Шахтар на належному рівні! Ну і Зоря не загубилася...
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