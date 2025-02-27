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Судьба матча Ингулец – Кривбасс зависит от решения делегата УАФ
Все из-за погодных условий
fckryvbas.com
Возникла неопределенность с проведением матча в Кривом Роге между "Ингульцем" и "Кривбассом", сообщает Sport.ua.
Этот матч должен был пройти в Петровом, но поскольку местный стадион не введен в эксплуатацию, то "Ингулец" обратился в "Кривбасс" с предложением сыграть в Кривом Роге.
Согласие было получено, однако возникли проблемы из-за морозной погоды, ведь на стадионе "Горняк" нет подогрева. И только 28 февраля делегат УАФ и арбитр матча будут принимать решение, пригоден ли газон на "Горняке" для футбола.
Напомним, матч должен состояться в субботу, 1-го марта. Старт игры запланирован на 13:00.
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