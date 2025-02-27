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"Никогда не думал, что окажусь в зоне боевых действий, но...". Новичок Шахтера высказался о войне в Украине
"Горняки" создают комфортные условия
Шахтар
Боливийский новичок "Шахтера" Диего Арройо рассказал о переходе в донецкий клуб в условиях полномасштабной войны в Украине.
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"Это была невероятная возможность для моей профессиональной карьеры, поэтому мне не пришлось слишком много думать об этом. Я никогда не думал, что окажусь в зоне боевых действий, но должен сказать, что клуб всегда обеспечивает нам безопасность и душевное спокойствие каждый день.
Моя семья очень довольна принятым мной решением, и они все очень рады тому факту, что я являюсь игроком такой важной команды, как "Шахтер". Клуб всегда давал мне и всей моей семье уверенность и безопасность, позволяя жить здесь и посвящать себя тому, что мне больше всего нравится, – игре в футбол", – цитирует Арройо El Mundo.
Напомним, 19-летний Арройо перешел в этом месяце в "Шахтер" из "Боливара" за 1 миллион долларов.
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