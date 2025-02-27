"Никогда не думал, что окажусь в зоне боевых действий, но...". Новичок Шахтера высказался о войне в Украине

Боливийский новичок "Шахтера" Диего Арройо рассказал о переходе в донецкий клуб в условиях полномасштабной войны в Украине.

"Это была невероятная возможность для моей профессиональной карьеры, поэтому мне не пришлось слишком много думать об этом. Я никогда не думал, что окажусь в зоне боевых действий, но должен сказать, что клуб всегда обеспечивает нам безопасность и душевное спокойствие каждый день.

Моя семья очень довольна принятым мной решением, и они все очень рады тому факту, что я являюсь игроком такой важной команды, как "Шахтер". Клуб всегда давал мне и всей моей семье уверенность и безопасность, позволяя жить здесь и посвящать себя тому, что мне больше всего нравится, – игре в футбол", – цитирует Арройо El Mundo.