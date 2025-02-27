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"Никогда не думал, что окажусь в зоне боевых действий, но...". Новичок Шахтера высказался о войне в Украине

Премьер-лига
Обновлено

"Горняки" создают комфортные условия

"Никогда не думал, что окажусь в зоне боевых действий, но...". Новичок Шахтера высказался о войне в Украине

Шахтар

Новина українською

Боливийский новичок "Шахтера" Диего Арройо рассказал о переходе в донецкий клуб в условиях полномасштабной войны в Украине.

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"Это была невероятная возможность для моей профессиональной карьеры, поэтому мне не пришлось слишком много думать об этом. Я никогда не думал, что окажусь в зоне боевых действий, но должен сказать, что клуб всегда обеспечивает нам безопасность и душевное спокойствие каждый день.

Моя семья очень довольна принятым мной решением, и они все очень рады тому факту, что я являюсь игроком такой важной команды, как "Шахтер". Клуб всегда давал мне и всей моей семье уверенность и безопасность, позволяя жить здесь и посвящать себя тому, что мне больше всего нравится, – игре в футбол", – цитирует Арройо El Mundo.

Напомним, 19-летний Арройо перешел в этом месяце в "Шахтер" из "Боливара" за 1 миллион долларов.

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Источник:
El Mundo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Kondor (Веселе)
27.02.2025 в 16:06
А ви на що надіялись? Що буде сльози лити та рватись додому?
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Комментарии 3
Kondor (Веселе)
27.02.2025 в 16:06
А ви на що надіялись? Що буде сльози лити та рватись додому?
Ответить
0
0
avatar
smelyj007 (Киев)
27.02.2025 в 15:31
Автор просто не совсем в своём уме...
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1
avatar
Moro (Київ)
27.02.2025 в 15:17
Той, хто придумав заголовок - розумово неповноцінний.
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