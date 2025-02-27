Динамо сделало предложение турецкому клубу по вингеру

"Динамо" интересуется турецким вингером. Киевляне уже сделали предложение турецкому клубу "Искендерунспор" по трансферу 23-летнего полузащитника Махмета Маниша.

Об этом сообщает местное издание Ajansspor со ссылкой на слова президента клуба. Также на футболиста претендует бухарестское "Динамо".

Маниш - воспитанник швейцарского "Базеля". В нынешнем сезоне Мехмет провел 25 матчей за "Искендерунспор" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 15 результативных передач.

Интересно, что ранее сообщалось, что "Полесье" было заинтересовано в подписании Маниша.

Также добавим, что "Искендерунспор" выступает в третьем по силе дивизионе Турции.