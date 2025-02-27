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Динамо сделало предложение турецкому клубу по вингеру

Премьер-лига

Ранее им интересовался другой клуб УПЛ

Динамо сделало предложение турецкому клубу по вингеру

Фото: Fanatik.com.tr

Новина українською

"Динамо" интересуется турецким вингером. Киевляне уже сделали предложение турецкому клубу "Искендерунспор" по трансферу 23-летнего полузащитника Махмета Маниша.

Об этом сообщает местное издание Ajansspor со ссылкой на слова президента клуба. Также на футболиста претендует бухарестское "Динамо".

Маниш - воспитанник швейцарского "Базеля". В нынешнем сезоне Мехмет провел 25 матчей за "Искендерунспор" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 15 результативных передач.

Интересно, что ранее сообщалось, что "Полесье" было заинтересовано в подписании Маниша.

Также добавим, что "Искендерунспор" выступает в третьем по силе дивизионе Турции.

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Динамо (Киев)
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1 голосов
Источник:
Ajansspor
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 16:34
Не патлатый... шавковский забракует...
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Комментарии 7
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жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 16:34
Не патлатый... шавковский забракует...
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0
0
Gudvin85 (Киев)
27.02.2025 в 16:27
Интересуны
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0
0
Kondor (Веселе)
27.02.2025 в 16:04
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 16:21
Від динамофобії, ущербне денеерівське чморило, дуже тобі допоможе одна вправа. Знімаєш штани, лягаєш на підлогу, вставляєш великий палець в очко і крутиш його 3 рази по часовій стрілці і в зворотню сторону ! При цому треба голосно кричати : "Суркіс фсьо купіл ! Ку-ка-рє-ку ! Ку-ка-рє-ку ! Суркіс фсьо купіл ! Ку-ка-рє-ку ! Ку-ка-рє-ку !"
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0
1
Kondor (Веселе)
27.02.2025 в 16:03
Шукають там де подешевше,беруть те ,що другим не гоже.
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 16:20
Гнилоїд лугандонський, не заздри....
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0
2
LEVgcUqs (Чернігів)
27.02.2025 в 15:35
Робить якісь пропозиції, не в тин, не в ворота. Для баласту чи що? Але і ті не йдуть.
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