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Динамо сделало предложение турецкому клубу по вингеру
Ранее им интересовался другой клуб УПЛ
Фото: Fanatik.com.tr
"Динамо" интересуется турецким вингером. Киевляне уже сделали предложение турецкому клубу "Искендерунспор" по трансферу 23-летнего полузащитника Махмета Маниша.
Об этом сообщает местное издание Ajansspor со ссылкой на слова президента клуба. Также на футболиста претендует бухарестское "Динамо".
Маниш - воспитанник швейцарского "Базеля". В нынешнем сезоне Мехмет провел 25 матчей за "Искендерунспор" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 15 результативных передач.
Интересно, что ранее сообщалось, что "Полесье" было заинтересовано в подписании Маниша.
Также добавим, что "Искендерунспор" выступает в третьем по силе дивизионе Турции.
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