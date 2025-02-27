Ашур: Любой проект требует времени - Полесье это или Манчестер Сити

Главный тренер " Полесья " Имад Ашур оценил выступления команды в осенней части сезона.

"Если брать желание каждого, кто играет в "Полесье", то мы объективно не можем быть удовлетворены результатами после первой половины сезона. Однако в команде во время этого периода действительно произошло много кадровых изменений и это касается не только игроков, но и тренерского штаба.

Мне кажется, что в прошлом сезоне наша команда запрыгнула на пятое место и гарантировала себе еврокубки, никак не может гарантировать тот факт, что сейчас мы должны быть железным третьим местом. В Украине есть "Александрия", которая уже третий сезон работает с потоковым тренерским штабом, есть "Кривбасс", который уже не первый год с Вернидубом.

Поэтому сейчас очень относительно все. У нас максимальные амбиции, и мы хотим выигрывать все матчи, мы можем быть недовольны. Но, если смотреть на ситуацию трезво, то любой проект требует времени, несмотря на то, это "Полесье" или "Манчестер Сити". Думаю, что текущее место мы еще можем улучшить во второй половине сезона. Будем сражаться за кубок, за высокие места в УПЛ и увидим, куда нас это заведет", - сказал Ашур.