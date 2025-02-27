  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ашур: Любой проект требует времени - Полесье это или Манчестер Сити
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ашур: Любой проект требует времени - Полесье это или Манчестер Сити

Премьер-лига
Обновлено

Коуч Полесья подвел итог осенней части сезона

Ашур: Любой проект требует времени - Полесье это или Манчестер Сити

polissyafc.com

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур оценил выступления команды в осенней части сезона.

"Если брать желание каждого, кто играет в "Полесье", то мы объективно не можем быть удовлетворены результатами после первой половины сезона. Однако в команде во время этого периода действительно произошло много кадровых изменений и это касается не только игроков, но и тренерского штаба.

Мне кажется, что в прошлом сезоне наша команда запрыгнула на пятое место и гарантировала себе еврокубки, никак не может гарантировать тот факт, что сейчас мы должны быть железным третьим местом. В Украине есть "Александрия", которая уже третий сезон работает с потоковым тренерским штабом, есть "Кривбасс", который уже не первый год с Вернидубом.

Поэтому сейчас очень относительно все. У нас максимальные амбиции, и мы хотим выигрывать все матчи, мы можем быть недовольны. Но, если смотреть на ситуацию трезво, то любой проект требует времени, несмотря на то, это "Полесье" или "Манчестер Сити". Думаю, что текущее место мы еще можем улучшить во второй половине сезона. Будем сражаться за кубок, за высокие места в УПЛ и увидим, куда нас это заведет", - сказал Ашур.

Напомним, что на данный момент команда идет на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 30 очков.

По теме
yellow-arrow
Динамо летом вернется к трансферу вингера Сантоса
yellow-arrow
Ярмоленко назвал четырех игроков Динамо, которые уже готовы к переезду в Европу
yellow-arrow
Динамо сделало предложение турецкому клубу по вингеру
Полесье (Житомир) Имад Ашур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости