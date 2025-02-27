Ярмоленко назвал четырех игроков Динамо, которые уже готовы к переезду в Европу

Лидер " Динамо " Андрей Ярмоленко порассуждал о том, кто из игроков киевлян в ближайшее время могут уехать в иностранный чемпионат:

"Ванат, Бражко, Шапаренко, Нещерет – они готовы к переходу в иностранные чемпионаты, потому что они уже играют в лучшей команде Украины. Вопрос в том, что кому-то лучше сейчас уйти, а другим – немного подождать и покинуть "Динамо" позже.

Если смотреть на потенциал, то это футболисты высокого качества и будущее сборной Украины. Все видят уровень футболиста и понимают, когда он перерос чемпионат УПЛ. Для того, чтобы развиваться, нужно менять лигу и конкурировать с сильнейшими, тогда и твой уровень будет повышаться.

Нет такого, что в "Динамо" спешат продавать. Сначала нужно найти клуб, который удовлетворит финансовые запросы игрока, нужно учитывать много нюансов", – считает Ярмоленко.