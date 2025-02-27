  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярмоленко назвал четырех игроков Динамо, которые уже готовы к переезду в Европу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко назвал четырех игроков Динамо, которые уже готовы к переезду в Европу

Премьер-лига

Все понимают, когда игрок перерос чемпионат УПЛ

Ярмоленко назвал четырех игроков Динамо, которые уже готовы к переезду в Европу

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко порассуждал о том, кто из игроков киевлян в ближайшее время могут уехать в иностранный чемпионат:

"Ванат, Бражко, Шапаренко, Нещерет – они готовы к переходу в иностранные чемпионаты, потому что они уже играют в лучшей команде Украины. Вопрос в том, что кому-то лучше сейчас уйти, а другим – немного подождать и покинуть "Динамо" позже.

Читайте также"Уверен, что он не употреблял допинг". Ярмоленко высказался о ситуации с Мудриком

Если смотреть на потенциал, то это футболисты высокого качества и будущее сборной Украины. Все видят уровень футболиста и понимают, когда он перерос чемпионат УПЛ. Для того, чтобы развиваться, нужно менять лигу и конкурировать с сильнейшими, тогда и твой уровень будет повышаться.

Нет такого, что в "Динамо" спешат продавать. Сначала нужно найти клуб, который удовлетворит финансовые запросы игрока, нужно учитывать много нюансов", – считает Ярмоленко.

По теме
yellow-arrow
Динамо летом вернется к трансферу вингера Сантоса
yellow-arrow
Ашур: Любой проект требует времени - Полесье это или Манчестер Сити
yellow-arrow
Динамо сделало предложение турецкому клубу по вингеру
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GG.Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 17:35
Эта мерзкая кремлёвская недокоманда должна всем составом вместе с охранником Мишей и уборщицей Зиной отправицца навсегда к себе на родину в расию! Прямо щас! Навсегда!
Ответить
2
1
Вернуться к новостям
Комментарии 4
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 17:35
Эта мерзкая кремлёвская недокоманда должна всем составом вместе с охранником Мишей и уборщицей Зиной отправицца навсегда к себе на родину в расию! Прямо щас! Навсегда!
Ответить
2
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 18:10
Від динамофобії, ущербне денеерівське чморило, дуже тобі допоможе одна вправа. Знімаєш штани, лягаєш на підлогу, вставляєш великий палець в очко і крутиш його 3 рази по часовій стрілці і в зворотню сторону ! При цому треба голосно кричати : "Суркіс фсьо купіл ! Ку-ка-рє-ку ! Ку-ка-рє-ку ! Суркіс фсьо купіл ! Ку-ка-рє-ку ! Ку-ка-рє-ку !"
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
27.02.2025 в 17:28
Сам Андрюша, сын Суркиса, сын Шевченко, а четвертый кто?
Ответить
1
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 18:12
Путінський ГЛИСТ ! Не набридло гадити на українців ??? Щоб в тебе на жо.пі чиряк вискочив... Гнида ка.цапська !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости